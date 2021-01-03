Сколько человек погибли в ДТП из-за пьяных водителей в 2020 году: данные
По данным статистики, в течение января – ноября 2020 года на дорогах Украины по вине пьяных водителей произошло 4 118 ДТП. Кроме того, в еще 3 327 авариях пострадали дети.
Данные статистики
Из – за пьяных водителей в течение 11 месяцев 2020 года в ДТП погибли 97 человек, еще 1 425-были травмированы. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
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Кроме того, из-за нетрезвых пешеходов произошло 58 ДТП:
- в них погибло 14 человек;
- 32 человека были травмированы.
Кстати, 409 аварий на дорогах случились по вине детей.
В ЦОС отметили, что в Украине нет статистики по ДТП в результате пользования мобильным телефоном за рулем.
Если водитель отрывается хотя бы на 2 секунды для разговора по телефону или написания сообщения, даже при скорости 50 километров в час, он проезжает вслепую 28 метров пути,
– рассказали в ЦОС.
Поэтому в ведомстве призвали украинцев не отрываться на праздничные поздравления за рулем. В таком случае лучше остановить автомобиль и уже тогда ответить на звонок.
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