Сколько человек обратились в пункты обогрева в Украине: ответ ГСЧС
В Украине в течение суток 16 января 2021 года в пункты обогрева обратилось 804 человека. По состоянию на 17 января на территории страны работают 4836 пунктов обогрева. Их развернули из-за сильного похолодания и опасности обморожения.
Все пункты установили с соблюдением требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.
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В ведомстве добавили, что пункты обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. Кроме того, там организовали круглосуточное дежурство спасателей.
Где открыли пункты обогрева ГСЧС
- В Тернополе спасатели развернули передвижной пункт обогрева в парке имени Шевченко.
- В Кировоградской области ГСЧС обустроили 2 мобильных пункта обогрева в городе Бобринец и поселке Онуфриевка.
- На Ровненщине передвижные пункты есть в Сарнах, Дубно и в областном центре.
- В Одессе пункт развернули на улице Марсельской, на углу Жолио-Кюри.
- На Николаевщине пункты обогрева на базе транспортных средств курсируют по определенным маршрутам на территории районов.
- В Запорожской области установлено 1 мобильный пункт обогрева на базе 10-й Государственной пожарно-спасательной части в Мелитополя.
- На Луганщине установили 4 пункта обогрева на базе палаток в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и в Лисичанске. Еще один модуль обустроили на КПВВ "Станица Луганская".
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