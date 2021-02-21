В украинской армии по состоянию на 21 февраля болеет 556 человек. За последние сутки новых случаев стало меньше, однако 5 военных медики госпитализировали.

За минувшие сутки, 20 февраля, в рядах ВСУ зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом. К теме В Минздраве назвали даты получения вакцины AstraZeneca Из них 5 военных госпитализировали: 3 военнослужащих находятся на лечении во Львове (Военно-медицинский клинический центр Западного региона);

1 военный – в Харьковском госпитале (59 военный мобильный госпиталь);

1 военный – в Виннице (65 военный мобильный госпиталь). Еще 122 человека находятся на изоляции из-за контактирования с больными. Всего с начала пандемии в Вооруженных силах Украины уже выздоровели 15 684 человека. Болезнь унесла 44 жизни военных. Интересно Командование Медсил ВСУ на 11 миллионов гривен закупило непригодные аппараты ИВЛ Обратите внимание! Медики отмечают соблюдение карантинных ограничений и правил личной гигиены. Чтобы снизить риск заболевания избегайте скопления людей, старайтесь не контактировать с людьми старшего возраста и используйте средства индивидуальной защиты.