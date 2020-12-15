На границе Украины и Беларуси к украинским пограничникам обратились за помощью 20 белорусов. 7 из них просили о статусе беженца, еще 13 – хотели, чтобы их признали лицами, которым необходима дополнительная защита.

Что сказал Дейнеко

Это количество белорусов не является такой, которая бы представляла угрозу. Впрочем пограничники принимают во внимание все риски. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Не было никаких препятствий в пересечении границы, наоборот была позиция Офиса Президента относительно максимального содействия белорусам, которые действительно могут подвергаться преследованиям и которым требуется защита. Поэтому мы достаточно лояльно, но с определенными проверками к этой задаче отнеслись,

– отметил Дейнеко.

Угрозы от Беларуси для Украины нет

По словам председателя Госпогранслужбы, со стороны Беларуси пока не фиксируют угрозу для Украины. Кроме того, наше государство не несет опасности для Минска.

"Периодически раздаются неоднозначные заявления высшего руководства Беларуси, которое говорит, что происходит контрабанда оружия. По каждому случаю мы осуществляли свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию", – пояснил Дейнеко.

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Он добавил, что сейчас наоборот наблюдается уменьшение контрабанды оружия: "А все, что обнаруживали, это было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие. Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси".

Никаких провокаций на государственной границе мы не зафиксировали, если не принимать во внимание ситуацию с паломниками-хасидами, которые пытались пересечь государственную границу со стороны той самой Беларуси,

– сказал Дейнеко.

Обратите внимание! По словам председателя Госпогранслужбы, пассажиропоток и транспортный поток с Беларусью упали втрое. Впрочем чиновник связывает это с пандемией коронавируса.