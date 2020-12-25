Цифровая трансформация была одним из ключевых приоритетов, с которыми шла к власти команда Владимира Зеленского. Отвечает за это направление Михаил Федоров. За свою работу в правительстве Дениса Шмыгаля он заработал 377 тысяч гривен.

О зарплате Михаила Федорова Кабинет Министров Украины рассказал в ответ на запрос 24 канала. Интересно Сколько Денис Шмыгаль заработал 2020 года: зарплата премьер-министра Украины Сколько зарабатывал Михаил Федоров: март – 32 тысячи 911 гривен,

апрель – 58 тысяч 390 гривен,

май – 39 тысяч 142 гривны,

июнь – 38 тысяч 20 гривен,

июль – 38 тысяч 20 гривен,

август – 47 тысяч 147 гривен,

сентябрь – 44 тысячи 927 гривен,

октябрь – 37 тысяч 391 гривен,

ноябрь – 41 тысяча 587 гривен. Важно! Эти суммы – это размер дохода, который фактически получил вице-премьер. То есть, это сам должностной оклад вместе со всеми бонусами. Также в этой сумме уже высчитаны налоги. Коротко о Михаиле Федорове и его работу: Он стал самым молодым министром в истории украинского правительства. На момент назначения в августе 2019 ему было 28 лет. Михаил Федоров работает вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации.

Вы уже пользовались сервисом государственных услуг "ДИЯ"? Его инициатором был именно Михаил Федоров. А все обещания Владимира Зеленского о диджитализации помните? Это все – тоже работа Федорова.

При этом, за свою работу он получает чрезвычайно маленькую как для этой сферы зарплату. Например, в 2019 году обычный айтишник в Киеве зарабатывал около 2,4 тысячи долларов – это более 65 тысяч гривен.

Это обычный среднестатистический айтишник, которых в стране тысячи. А чиновник, который занимается цифровой трансформацией всего государства, зарабатывает только чуть более 40 тысяч гривен.