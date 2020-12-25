Зарплата Михаила Федорова: сколько зарабатывает главный цифровизатор
Цифровая трансформация была одним из ключевых приоритетов, с которыми шла к власти команда Владимира Зеленского. Отвечает за это направление Михаил Федоров. За свою работу в правительстве Дениса Шмыгаля он заработал 377 тысяч гривен.
О зарплате Михаила Федорова Кабинет Министров Украины рассказал в ответ на запрос 24 канала.
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Сколько зарабатывал Михаил Федоров:
- март – 32 тысячи 911 гривен,
- апрель – 58 тысяч 390 гривен,
- май – 39 тысяч 142 гривны,
- июнь – 38 тысяч 20 гривен,
- июль – 38 тысяч 20 гривен,
- август – 47 тысяч 147 гривен,
- сентябрь – 44 тысячи 927 гривен,
- октябрь – 37 тысяч 391 гривен,
- ноябрь – 41 тысяча 587 гривен.
Коротко о Михаиле Федорове и его работу:
- Он стал самым молодым министром в истории украинского правительства. На момент назначения в августе 2019 ему было 28 лет. Михаил Федоров работает вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации.
- Вы уже пользовались сервисом государственных услуг "ДИЯ"? Его инициатором был именно Михаил Федоров. А все обещания Владимира Зеленского о диджитализации помните? Это все – тоже работа Федорова.
- При этом, за свою работу он получает чрезвычайно маленькую как для этой сферы зарплату. Например, в 2019 году обычный айтишник в Киеве зарабатывал около 2,4 тысячи долларов – это более 65 тысяч гривен.
- Это обычный среднестатистический айтишник, которых в стране тысячи. А чиновник, который занимается цифровой трансформацией всего государства, зарабатывает только чуть более 40 тысяч гривен.
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