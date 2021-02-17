Середня зарплата українців станом на грудень 2020 року становлять 14 179 гривень. Найменше отримують поштарі, найбільше – пілоти літаків.

За даними державної служби статистики, в Україні діє чіткий розподіл оплати праці в різних сферах діяльності.

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16% українців отримують заробітну плату 5-6 тисяч гривень.

Це працівники в сфері сільського господарства, будівництва, готельно-ресторанній сфері, надають послуги охорони, прокату і оренди, а також туристичні агентства та оператори.

Але від 12 до 15 тисяч гривень та від 15 до 20 тисяч отримують трохи більше ніж 11% українців в кожній категорії.

Це професіонали, які працюють у сфері промисловості, кур'єри, медики, водії.

До найбільш оплачуваних спеціалістів із заробітною платою у понад 25 тисяч гривень входить 9,6% громадян.

Це люди, які мають справу з авіацією, фінансовою та страховою діяльністю; військові та науковці.



Розподіл зарплат у грудні 2020 року / 24 канал

Станом на грудень 2020 року зареєстровано 6900,1 тисяч осіб, яким на кінець місяця оплатили 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць.

Середня заробітна плата у грудні 2020 року в Україні зросла на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.