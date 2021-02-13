Очільник КСУ Олександр Тупицький, якого тимчасового відсторонили від роботи, продовжує отримувати зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.

Співробітники Управління держохорони кілька разів не пускали Тупицького до будівлі КСУ після його повернення з відпустки. У суді запевнили, що через це суддя нібито працює у дистанційному режимі.

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За інформацією КСУ, загальний розмір заробітної плати, яку за січень 2021 року отримав Олександр Тупицький, сягає 322 748,54 гривні. При цьому:

оклад – 197 тисяч гривень;

за наукову ступінь – 29,5 тисяч гривень;

за вислугу років – 157 тисяч гривень;

за адміністративну (керівну) посаду – 29,5 тисяч гривень;

за доступ до державної таємниці – ще 19,7 тисячі гривень.



Зарплата Тупицького у січні / Фото "Українські новини"

Раніше у КСУ заявляли, що без відстороненого Тупицького судді не можуть отримати зарплати. Мовляв, для цього йому нібито необхідно потрапити у будівлю установи.

Зарплата Тупицького у 2020 році

За 2020 рік Олександр Тупицький на посаді голови Конституційного суду заробив понад 3,7 мільйона гривень. Щомісяця в середньому він отримував 309 586,25 гривні.

Варто зауважити, що ця сума є у кілька разів більшою, ніж заробіток українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та низки інших урядовців.

Відсторонення глави КСУ: коротко

Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка та неправдивих показах. Йдеться про махінації з активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Через це 29 грудня главу Конституційного Суду відсторонили з посади на 2 місяці. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.



Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу