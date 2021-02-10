Скільки українців підтримують санкцї проти співгромадян за сепаратизм
Більшість українців, 72%, підтримують запровадження санкцій проти своїх співгромадян, якщо їх діяльність шкодить державі. Проте рівень підтримки санкцій зростає, якщо є докази у причетності цих людей до сепаратизму.
Источник:Рейтинг
Так, 85% українців підтримують санкції при доказах, що ці люди причетні до тероризму чи сепаратизму.
До теми Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців
Скільки українців підтримують санкції
- 46% однозначно підтримують,
- 26% – скоріше підтримують.
Скільки українців підтримують санкції за сепаратизм
- 67% – однозначно підтримують,
- 18% – скоріш підтримують.
Санкції проти Козака: що відомо
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Рішення увів в дію президент Володимир Зеленський, підписавши наказ.
- Санкції застосували проти трьох телеканалів Козака, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. Відтак NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинили своє мовлення.
- Служба безпеки Україні пообіцяла оприлюднити "секретні матеріали" про медведчуківські канали.
- Крім того, за інформацією ЗМІ, санкції наклали й на літаки Козака й Медведчука.
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