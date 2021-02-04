Скільки українців підтримують легалізацію зброї: опитування
Більшість українців не підтримують право на приватне володіння зброєю. Хоча законопроєкт про її легалізацію нардепи планують попередньо розглянути вже цього тижня, однак тільки у першому читанні.
Джерело: "Рейтинг"
Так, не підтримують легалізацію зброї 75% українців, а підтримують – лише 23%.
Важливо Рада вже цього тижня розгляне закон про обіг зброї
Такі дані отримали з опитування, яке провели 2 – 3 лютого. Опитали 2000 людей, що старші 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування був CATI з випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Чи ухвалять закон про обіг зброї
- Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності порекомендував Раді ухвалити законопроєкт. Річ у тім, що Україна – єдина країна, де такого закону немає.
- Проєкт передбачає запровадження посвідчення власника зброї. Там зазначать категорії зброї, які може отримати людина.
- На кожну одиницю зброї передбачать технічний паспорт, де міститимуться дані про власника та серійний номер зброї.
- Звичайно, право на користування зброєю можна буде отримати, якщо людина не матиме медичних протипоказань та судимості.
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