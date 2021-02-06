Середня офіційна заробітна плата на заблокованих ZIK, 112 і Newsone становила приблизно 5 тисяч гривень. Заяви про 1,5 тисячі людей, які нібито втратили роботу через санкції, є неправдивими.

РНБО збирає дані про кожне підприємство, яке попадає під санкції.

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Скільки людей працювали на каналах

"Новий формат" – 1 людина;

"Оріанта" – 1 людина;

"Телекомпанія "112-ТВ" – 33 людини;

"Партнер ТВ" – 1 людина;

"Лідер ТВ" – 1 людина;

Що сказав Аваков

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також долучився до розвіювання міфу про 1,5 тисячі звільнених журналістів.

Офіційні дані свідчать, що усі журналісти отримували 3 – 5 тисяч гривень. Решту роздавали у "конвертах". Тоді виникає запитання: звідки ці гроші.

Низка наших земляків має "чорну касу" і заробляє на цій війні. І цими грошима фінансує пропагандистську діяльність,

– заявив Аваков.