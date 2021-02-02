Скичко официально представили новым главой Черкасской ОГА: видео
В Черкасской облгосадминистрации 2 февраля официально представили нового руководителя – Александра Скичко. Чиновник выступил перед людьми с речью.
Источник: Черкасская ОГА
В связи с пандемией коронавируса количество присутствующих ограничили.
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Что сказал Скичко
- Новый глава ОГА в речи заверил, что будет делать все для региона, в котором он вырос и поддерживать всех, кто ради этого будет работать.
- Отношения Скичко с городскими властями сейчас конструктивные. Мэр Анатолий Бондаренко утверждает, что готов сотрудничать с председателем ОГА.
- Чиновник поблагодарил медиков Черкасской области, которые борются с пандемией, а также педагогов и предпринимателей.
- Кроме того, Скичко подчеркнул, что через несколько недель даст большое интервью, но после того, как выяснит проблемы области.
Смотрите видео, как Скичко представили в Черкасской ОГА:
Что известно о назначении Скичко
- Президент Владимир Зеленский назначил Скичко главой ОГА 29 января.
- Перед тем его кандидатуру одобрил Кабмин.
- Скичко в политике с 2019 года. Он пришел в Раду как мажоритарщик от "Слуги народа".
- Перед этим мужчина 15 лет работал на телевидении. К слову, сам чиновник родом из Черкасс.
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