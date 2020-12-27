Сказки, что никогда не подтверждались, – пограничники дали оценку громким словам Лукашенко
Недавно самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы террористов. И они якобы через территорию Украины везли тонны оружия. На такое неоднозначное заявление политика отреагировали в Госпогранслужбе.
Реакция Госпогранслужбы на скандальные слова Лукашенко
Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко назвал такой упрек в сторону Украины "сказками". Более того, подобные заявления Лукашенко никогда раньше не подтверждались. А делает он их, чтобы отвлечь внимание от ситуации внутри своего государства. Об этом Демченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Он, в частности, вспомнил минимум три заявления в подобном ключе. И всех их сделал именно Лукашенко. Но ни в одном из случаев не было получено подтверждение таким словам.
"Вместе с тем мы наблюдаем уменьшение обнаружения оружия на границе с Беларусью как в 2019 году, так и в 2020-м. За 11 месяцев текущего года только 48 единиц оружия было обнаружено на границе с Беларусью. В то же время, если ее квалифицировать, то это больше травматическое оружие, охотничье. Правда, 10 единиц везли с территории Беларуси", – констатировал Демченко.
Он добавил, что украинские пограничники имеют достаточно сил, чтобы контролировать границу с Беларусью в условиях политического кризиса в соседнем государстве.
Если есть нарушения со стороны Украины, а белорусские пограничники задержали, то они должны информировать о том, что произошло нарушение, и акцентировать, что Украине надо внимательнее охранять границу. Мы не наблюдаем таких заявлений, подтверждающих задержание по ту сторону границы,
– отметил спикер Госпогранслужбы.
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Что сейчас происходит в Беларуси
- Массовые протесты в стране начались 9 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победил Александр Лукашенко.
- Белорусы и мировое сообщество не признают результатов выборов и считают их сфальсифицированными.
- Несмотря на жестокое поведение со стороны силовиков и массовые задержания, белорусы снова и снова выходят на улицы. Крупнейшие акции проходят в выходные.
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