Недавно самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы террористов. И они якобы через территорию Украины везли тонны оружия. На такое неоднозначное заявление политика отреагировали в Госпогранслужбе.

Реакция Госпогранслужбы на скандальные слова Лукашенко

Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко назвал такой упрек в сторону Украины "сказками" . Более того, подобные заявления Лукашенко никогда раньше не подтверждались. А делает он их, чтобы отвлечь внимание от ситуации внутри своего государства. Об этом Демченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал .

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Он, в частности, вспомнил минимум три заявления в подобном ключе. И всех их сделал именно Лукашенко. Но ни в одном из случаев не было получено подтверждение таким словам.

"Вместе с тем мы наблюдаем уменьшение обнаружения оружия на границе с Беларусью как в 2019 году, так и в 2020-м. За 11 месяцев текущего года только 48 единиц оружия было обнаружено на границе с Беларусью. В то же время, если ее квалифицировать, то это больше травматическое оружие, охотничье. Правда, 10 единиц везли с территории Беларуси", – констатировал Демченко.

Он добавил, что украинские пограничники имеют достаточно сил, чтобы контролировать границу с Беларусью в условиях политического кризиса в соседнем государстве.

Если есть нарушения со стороны Украины, а белорусские пограничники задержали, то они должны информировать о том, что произошло нарушение, и акцентировать, что Украине надо внимательнее охранять границу. Мы не наблюдаем таких заявлений, подтверждающих задержание по ту сторону границы,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

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