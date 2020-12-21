2020 уходящий год не обошелся без нескольких резонансных скандалов относительно состояния украинских политиков и чиновников. Касаются они большей частью недвижимости. Правда, доходы и расходы на различные ценные вещи также были в центре внимания. Обо всем этом и чуть больше читайте в материале 24 канала.

Казак Гаврилюк и его домик в Карпатах

Начался год с информации, что бывший нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк, известный как "казак Гаврилюк", строит 3-этажный деревянный дом в Карпатах. И это несмотря на то, что живет он только на зарплату.

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Возводит Гаврилюк дом в селе Нижний Березов, что в Косовском районе Ивано-Франковской области. Его площадь составляет примерно 550 квадратных метров. А рядом – озеро, река, водопад и леса Карпат. Бывший парламентарий в декларацию никаких сообщений о будущем жилье не вносил. Однако местные жители Нижнего Березова уверенно называют это сооружение "домом Гаврилюка".



Дом Гаврилюка в Карпатах / Фото из соцсетей

После огласки экс-нардеп все же признался о строительстве дома. Заявил, что вкладывает в него "каждую лишнюю копейку, каждую свободную минуту". А помогают ему родители его жены Ярины, которые несколько лет были на заработках в Чехии. Сам участок под домом, вероятнее всего, также принадлежит им. Вроде бы раньше там был огород, который обрабатывала бабушка".

Достроил ли Гаврилюк дом – неизвестно. Поскольку к тому времени для завершения требовалось много средств. И Гаврилюк не исключал, что кому-то из его семьи, или даже ему самому придется снова ехать на заработки... И, видимо, это сделал сам политик, поскольку за месяц информпространство взорвали новости, что он работает таксистом.

Смотрите видео о доме Михаила Гаврилюка в Карпатах

Бедные чиновники

В начале года разразился не менее громкий скандал с "маленькими" зарплатами украинских чиновников. Тогда многие представители украинской власти чуть ли не в один голос заявили, что им трудно за такие деньги прожить.

Соответствующими заявлениями, в частности, отметились тогдашняя министр образования Анна Новосад, глава Минюста Денис Малюська и уже экс-руководитель МИД Вадим Пристайко. Также на их сторону стал бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, который отметил, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то конечно этого не хватит,

– говорила тогда Анна Новосад.

И все бы ничего, возможно, украинцы бы и поверили, что министры ничем не отличаются от обычного народа. Однако в то время получили огласку заоблачные доходы украинских чиновников. Дело в том, что они, кроме зарплаты, имеют еще и премии и различные надбавки. Поэтому осенью 2019 года и зимой 2020-го они получили просто рекордные для Украины деньги. Хотя официально их средний доход должен составлять от 40 до 80 тысяч гривен.

К примеру, тогдашнему министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Также высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен. В Минкульте к тому времени больше всего заработал секретарь ведомства Ростислав Карандеев – ему выплатили 497 тысяч 709 гривен.

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Погулял в Москве на миллион

В феврале депутат от ОПЗЖ Федор Христенко роскошно отпраздновал день рождения жены в Москве. На организацию праздника он потратил 1 миллион долларов.

И это и не удивительно. Ведь мероприятие состоялось в одном из самых дорогих ресторанов России – Four Seasons. Более того, на вечеринке выступали звезды российской эстрады – Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина и группа "Руки вверх". А их гонорары за корпоратив стартуют от 100 тысяч долларов.

В своей декларации парламентарий вышеупомянутые расходы не указал. Поэтому в июне за него взялось НАПК.

Смотрите видео с вечеринки жены депутата Федора Христенко

Элитный Mercedes Ермака

В начале марта глава Офиса Президента Андрей Ермак приобрел Mercedes-Benz S класса 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет 2 миллиона 972 тысячи 776 гривен.



Вот какой имеет вид авто этой модели / Фото с сайта cars.mercedes-benz.ru

Нет, в этом случае все произошло законно, и необходимые изменения он внес в декларацию. Однако ситуация получила огласку из-за того, что Ермак тогда пробыл на посту руководителя ОПУ только месяц. Кроме того, сообщения о покупке машины появились в период жесткого карантина, когда украинцам было нелегко, в частности финансово.

Согласно декларации, Ермак также владеет квартирой площадью 107,8 квадратных метра, рядом корпоративных прав и за 2019 год заработал 254 959 гривен. В то же время с августа 2015 года пользуется автомобилем Toyota Camry, но тот в его собственности не находится.

Кто такой Андрей Ермак: смотрите видео 24 канала

"Контрабандные" картины Порошенко

На этот раз дело касается не денег, а не менее ценных произведений искусства. В мае ГБР открыло уголовное производство о якобы перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Речь идет как о мастерах эпохи классицизма, так и о современных импрессионистах и сюрреалистах.

Порошенко показал коллекцию картин: смотрите видео

Следователи подозревают, что вывоз произведений произошел с сокрытием от таможенного контроля, то есть контрабандным путем. Ведь согласно закону, из Украины можно вывозить без разрешения только сувениры. А в случае культурных ценностей надо получать специальное разрешение Министерства культуры и его предъявлять таможенникам и пограничникам.

В этом деле свидетелем является пятый президент Петр Порошенко. И картины вроде бы хранились на его вилле в Испании. Однако в день, когда должен был состояться допрос, политик открыл выставку этих картин в музее Ивана Гончара в Киеве. В то же время он обнародовал оригиналы таможенных деклараций и документы об уплате за них, чтобы доказать, что ввоз картин был легальным. Зато генпрокурор Ирина Венедиктова считает это дело "интересным в отношении круга участников, происхождения картин и источников их приобретения".

Смотрите программу журналиста Дмитрия Гнапа о ситуации с картинами Порошенко

В конце концов ГБР арестовало вышеупомянутую коллекцию, но из музея Гончара ее не вывозили. Следовательно, летом прошла обновленная выставка, и картины оказались за решеткой. В "Европейской Солидарности" это назвали неким перформансом.



Картины – за решеткой: выставка коллекции Порошенко в музее Гончара / Фото "Европейской Солидарности"

В августе Киевский апелляционный суд отменил арест картин Порошенко. Он заявил об отсутствии разрешения на проведение обыска, когда арестовывали картины. Также судьи считают, что прокуроры не доказали законность ареста имущества.

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158 квартир и наследство на миллион

Летом привлекли внимание украинцев член депутатской группы "За майбутнє" Виктор Мялик и мэр Чернигова Владислав Атрошенко. И все благодаря их безграничной любви к недвижимости, деньгам и роскоши.

Так, в декларацию за 2019 год Мялик внес 158 квартир общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, он владеет 80 земельными участками и 2 авто Lexus, которые на момент покупки стоили примерно по 3,5 миллиона гривен каждое. В то же время на элитных Porsche и Mercedes-Benz за 9 миллионов гривен ездит его жена.

Заработал нардеп за 2019 год 314 117 гривен зарплаты, а у жены – 29 099 гривен. Стоит добавить, что за продажу недвижимости и сдачу ее в аренду семья получила несколько миллионов гривен. Мялик также держит наличными 150 миллионов гривен и миллион долларов США.

По данным издания "Вести Ровненщины", на самом деле в его собственности – только 37 квартир. Остальное он уже продал, но на выплату, то есть юридически квартиры все еще считаются его собственностью. А столько недвижимости имеет депутат потому, что раньше занимался строительством.

Относительно Атрошенко, то он задекларировал дом площадью более 700 квадратных метров. Стоимость имения составляет почти 7 миллионов гривен. В декларации чиновник указал, что все имущество получил в наследство от своего отца.



Выписка из декларации Атрошенко / Скриншот с сайта Единого государственного реестра деклараций

Интересно, что ранее он указал пожертвование 100 тысяч гривен на закупку медицинского оборудования. Также в период пандемии коронавируса отмечал о финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью в 430 тысяч гривен.

Кива, его жомовая яма и квартира за секс

Одиозного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву поймали на декларировании недостоверной информации. В частности, он указал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен от жомовой ямы площадью в 400 квадратных метров. Ее политик вроде сдавал в аренду, а использовали яму для отходов по производству сахара.

Однако, как выяснили журналисты-расследователи, то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным. На это Кива среагировал крайне агрессивно и начал оправдываться, что на самом деле на месте жомовой ямы есть нефтеперерабатывающий завод, который приносит арендодателю деньги. Также он отметил, что просит извинений и если их не получит, пойдет в суд.

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Заметим, что рядом с ямой действительно располагается сахарный завод, однако он не является собственностью Кивы и не входит в объекты, которые тот сдает в аренду. Саму же жомовую яму никто не использовал по меньшей мере год.

Какой на самом деле является жомовая яма Кивы: смотрите видео

Кроме того, по данным журналистов, депутат живет в квартире, которой нет в декларации. Располагается это помещение в центре Киева рядом с улицей Банковой. На такие упреки Кива ответил в своем стиле, даже превзошел себя.

Там живет моя подруга. У нас с ней – не совместный быт, а совместный секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?

– объяснил парламентарий.

В октябре в НАПК заявили, что они проверят декларацию Кивы. Основанием для этого стали обращения граждан, а также материалы в СМИ.

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Заоблачные доходы судей КСУ, которые те скрывают

После того, как в Украине возник конституционный кризис, украинцев заинтересовала жизнь судей КСУ. А оказалась она совсем не простой. Прежде всего речь идет о состояниях, которыми они обладают и которые так скрывают от глаз простых смертных.

В частности, председатель суда Александр Тупицкий в Василькове под Киевом имеет настоящее имение. Здесь и выложенные камнем тропинки, и озера, есть даже водопад. Кроме того, у Тупицкого есть собственная теплица, бассейн с шезлонгами, пляжное бунгало, а также квадроцикл. И все это – за высоким забором, везде датчики движения и камеры наблюдения.

Информация в декларации гласит, что площадь, где разместилось такое богатство, составляет 211,4 квадратных метра. А принадлежит все это теще Тупицкого.

Имение Тупицкого с высоты птичьего полета: смотрите видео

Но не Тупицким единым. Отличилась также судья Конституционного Суда Ирина Завгородняя, а именно ее муж. Он недавно купил 3-комнатную квартиру в комплексе "Новопечерские липки" в Киеве. Приблизительная стоимость квартиры – 13 миллионов гривен.

Однако в его декларации указана пенсия из России (75 тысяч гривен), поскольку у него российский паспорт. Также Завгородний получил 1,8 миллиона гривен от продажи меньшей квартиры и 700 тысяч гривен от продажи автомобиля. Правда, после этого сразу же купил новый BMW X4 за 1,6 миллиона гривен.

Задекларированные доходы мужа Завгородней / Скриншот "Украинской правды"

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Третья квартира Хомчака, полученная от государства

Еще один громкий скандал относительно недвижимости возник в конце года. Известный музыкант и активист Тарас Тополя сделал упрек в сторону главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Якобы последний получил третье служебное жилье в Киеве. А предыдущие из служебных сделал частными.

В частности, в 2002 году переписал на маму квартиру площадью 17,8 квадратных метра. Размещается она во Львове и получил ее Хомчак в 2000 году.

Что касается второго служебного жилья, то речь идет о двухкомнатной квартире площадью 37,9 квадратных метра в Белой Церкви на Киевщине. Получил Хомчак ее в 2006 году и через три года с нее был снят статус "служебная".

В Генштабе ВСУ на это ответили, что речь идет о штатно-должностном жилье. А относительно предыдущих квартир, главнокомандующий их закупил на замену тем, которые ему выдали по предыдущему месту службы.

Эти квартиры – равнозначны, даже с большей жилой площадью. Эти изменения Руслан Хомчак отразил в декларации. И, собственно, речь идет о штатно-должностном жилье. Это указано и в рапорте в сторону министра обороны, который обнародовал Тополь,

– отметил спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Он добавил, что штатно-должностное жилье – это то жилье, которое закрепляют за той или иной должностью. То есть, если эту должность получит другое лицо, она одновременно получает право пользоваться вышеупомянутым жильем. Служебное же жилье выдают по месту службы, и в случае его смены такие квартиры подлежат увольнению.

Ценная декларация 19-летнего сына нардепов от ОПЗЖ

Сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав стал депутатом Краматорского горсовета. В свои 19 лет парень задекларировал 185 тысяч единиц криптовалюты на 23,7 миллиона долларов. Начал владеть он этой криптовалютой еще в 14 лет.

Также 19-летний депутат Краматорского горсовета указал несколько земельных участков, дом, офис и квартиру. В декларации Солода есть и автопарк, состоящий из Land Rover и Mercedes-Benz. Но все это имущество зарегистрировано на отца и мать Ростислава.

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Депутаты-"модники"

Не только недвижимость, машины и картины любят покупать украинские политики. Тратят они свои "честно заработанные" деньги и на другие ценные вещи. С некоторыми из них нардепы засветились в Верховной Раде. И почему-то это в основном делали представители пропрезидентской "Слуги народа".

В январе депутат от "Слуги народа" Роксолана Подласа пришла в Верховную Раду с сумкой Dolce & Gabbana "Sicily". Она стоит около 1 375 евро (чуть меньше 40 тысяч гривен). А это средняя зарплата народного избранника в месяц.

В сентябре еще один "слуга народа" Андрей Задорожный похвастался в парламенте драгоценными часами Rolex Submariner. Его стоимость стартует от 17 тысяч долларов. В то же время в декларации никакого упоминания о такой прихоти нет.



У "слуги народа" Задорожного заметили незадекларированные часы Rolex / Фото "Апострофа"

В декабре другой "слуга" Анатолий Гунько пришел на заседание Верховной Рады с дорогими часами фирмы Breguet. Их стоимость составляет 12 тысяч долларов. А это более 150 прожиточных минимумов в Украине.



Анатолий Гунько с часами за 12 тысяч долларов / Фото "Апострофа"