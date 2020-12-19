Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк в марте задекларировал более 1 миллиона гривен зарплаты. Это значительно превышает его заработную плату в 2019 году.

Вовк заработал в ОАСК 1 371 186 гривен. Об этом свидетельствуют данные из его декларации.

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Внесение изменений в декларацию состоялось 31 марта. Отметим, что это единственное изменение в имущественное положение, которое вносил Вовк в 2020 году.

Согласно декларации судьи за 2019 год заработная плата Вовка в ОАСК составила 628 191 гривну.

Что стоит знать о Павле Вовке

НАБУ еще с лета подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк. В начале октября 2020 года суд отстранил Холоднюка от должности, а позже тот подал в отставку.

17 июля НАБУ презентовало 45-минутное видео о Вовке и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Обратите внимание! Окружной админсуд Киева известен такими скандальными решениями как: отстранение и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".