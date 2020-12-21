"Аленка постапокалипсиса" будет охранять от смерти: скандальный памятник в России демонтировали
Памятник Аленке в российском Нововоронеже демонтировали из-за жесткой критики местных жителей. Артобъект, который назвали "Аленка постапокалипсиса", передали председателю местного спортивного центра. Он переименовал памятник и заявил, что теперь это оберег от внезапной и насильственной смерти.
Людям монумент не нравился
Скульптуру Аленки в российском городе Нововоронеж из-за волны критики решили все же демонтировать. Об этом сообщает "Подъем", пишет 24 канал.
Читайте также "Аленка постапокалипсиса": в России установили странный памятник – фото вас поразит
Памятник основательнице города простоял всего несколько дней. Местным жителям артобъект не понравился, в сети они активно обсуждали его, выкладывая иронические подписи, видео и коллажи.
Люди заявляли, что фигура внушает ужас, лицо Аленки испуганное, у нее выпученные глаза.
Однако они все же расстроены из-за его демонтажа
Несмотря на всю критику, местные жители расстроились, что памятник решили демонтировать. Люди напоследок сфотографировались с Аленкой.
А также добавили, что к городу не было столько внимания еще со времен работы Нововоронежской АЭС.
Мы очень расстроены, потому что никогда о городе никто не слышал, кроме как об атомной станции. Памятники в городе появляются, но они не несут ни культурной ценности, ни художественной. Аленка не бывает одинокой, возле нее всегда есть люди,
– комментирует местный житель.
Монумент подарили председателю местного спортивного центра. Мужчина переименовал его в Варвару – защитницу от внезапной и насильственной смерти.
Памятник Аленке демонтировали / Фото "Подъем"
Что известно об Аленке?
Согласно легенде, девушка искала новое место для поселения. Она выбрала его у ручья. Но однажды злодей Кудеяр убил девушку. За ее добро земляки назвали село и ручей в ее честь. В 50-х годах 20 века там основали поселок Новая Аленовка, в 2000-х он стал городом Нововоронеж.
Поделиться новостью