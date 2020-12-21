Памятник Аленке в российском Нововоронеже демонтировали из-за жесткой критики местных жителей. Артобъект, который назвали "Аленка постапокалипсиса", передали председателю местного спортивного центра. Он переименовал памятник и заявил, что теперь это оберег от внезапной и насильственной смерти.

Людям монумент не нравился

Скульптуру Аленки в российском городе Нововоронеж из-за волны критики решили все же демонтировать. Об этом сообщает "Подъем", пишет 24 канал.

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Памятник основательнице города простоял всего несколько дней. Местным жителям артобъект не понравился, в сети они активно обсуждали его, выкладывая иронические подписи, видео и коллажи.

Люди заявляли, что фигура внушает ужас, лицо Аленки испуганное, у нее выпученные глаза.

Однако они все же расстроены из-за его демонтажа

Несмотря на всю критику, местные жители расстроились, что памятник решили демонтировать. Люди напоследок сфотографировались с Аленкой.

А также добавили, что к городу не было столько внимания еще со времен работы Нововоронежской АЭС.

Мы очень расстроены, потому что никогда о городе никто не слышал, кроме как об атомной станции. Памятники в городе появляются, но они не несут ни культурной ценности, ни художественной. Аленка не бывает одинокой, возле нее всегда есть люди,

– комментирует местный житель.

Монумент подарили председателю местного спортивного центра. Мужчина переименовал его в Варвару – защитницу от внезапной и насильственной смерти.



Памятник Аленке демонтировали / Фото "Подъем"