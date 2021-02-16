Военные плачутся и жалуются на условия, рассказывая "легенды". Таким заявлением отличился в прямом эфире ICTV спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Кроме этого от Арестовича прозвучали сексистские слова – что, мол, "Европейская Солидарность" скатилась до уровня женского общежития ПТУ (профессиональное техническое училище).

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О жалобах военных

В студии заговорили о зарплатах военных, штрафах за открытие ответного огня на провокации боевиков на Донбассе, и в целом условия, в которых они служат – якобы бойцы Вооруженных сил Украины на все это жалуются.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу категорически это опроверг . Однако при этом среди прочего он применил и довольно неоднозначный аргумент.

Так, как умеют плакать военные... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее,

– заявил Арестович.

Ведущий эфира сразу обратил внимание на эти слова и уточнил: "Вы сейчас обвинили военных в том, что они плачут? Жалуются на условия?" "Да", – ответил Арестович.

Нардеп Ирина Геращенко на это ответила Арестовичу: "Я не знаю кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу при самых тяжелых условиях несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся".

Ссора с Геращенко и сексистское заявление

Неприветливое общение Арестовича и Геращенко на этом не закончилось. В этом же эфире несколько позже спикер украинской делегации в ТКГ обвинил "Европейскую Солидарность" в подрыве национальной безопасности Украины.

"Кто деморализует украинских военных? Вы же их и развращаете, "Вагнером" этим всем, Медведчуком... Вы открыто работаете против национальной безопасности государства. Да, я обвиняю" ЕС "в том, что вы работаете по российским нарративам. Вы же к уровню женского общежития опустились ПТУшного", – говорил Арестович.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в ответ на эти слова покинула студию "Свободы слова" на ICTV с такими словами:

"Я не могу быть в эфире, где есть сексизм, и это не пресекает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране нельзя себе и представить".

Заметим, что присутствовавший на дискуссии в студии глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что комментировать сексистские высказывания Арестовича не будет. И здесь стоит напомнить о следующее:

В июне 2020 Александр Корниенко вместе с Давидом Арахамией попали в громкий сексистский скандал с "корабельной сосной" .

А в январе 2021 глава "Слуги народа" стал инициатором законопроекта об ответственности за проявления сексизма (еще один похожий законопроект подала нардепка Третьякова).