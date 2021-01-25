О скандальных решениях заместителя Уруского и последствиях пожара в доме престарелых в Харькове, деталях переговоров по Донбассу – в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским говорили депутат Харьковского горсовета Дмитрий Балух и эксперт по ВПК, руководитель проекта State Watch Глеб Каневский.

Между прочим: 24 канал

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил нетрезвым по Киеву. Также он сцепился с патрульными полицейскими и хвастался своей должностью.

Внимание "Я замминистра": полиция раскрыла детали скандала с заместителем Уруского

Пьяный дебош заместителя Уруского

Глеб Каневский: Есть впечатление, что бывший глава Минстратегпрома искал возможности, где реализовать себя в различных функциях министерства. Немилостивый пытался коммуницировать с государственными лесхозами. Он ходил на их конференции и активно коммуницировал по вопросу необработанной древесины, но Минстратегпром не должен заниматься лесной промышленностью.

Немилостивого протолкнула группа от фракции "Батькивщина" из-за личных договоренностей с Ермаком.

Больше о том, кто протолкнул Немилостивого на должность – узнайте здесь.

Лесхозы – это особая незащищенная коррупционная каста. Они начали искать кого-то в правительстве, кто конкретно мог бы их защитить от Министерства экономики, экологии, чтобы их не перевели на аукционы. Свою инициативу проявил Немилостивый.

Переговоры в ТКГ

Денис Казанский: России не удается сломать официальный Киев в контексте переговоров по Донбассу. Советник Путина Козак начал нервничать, потому что ему нужно показать какие-то успехи, от него требуют результата, а он не может его предоставить.

Детали переговоров по Донбассу от Казанского – читайте по ссылке.

Кто виноват в трагедии в Харькове

После пожара в доме престарелых в Харькове власти Украины пообещали провести тотальную проверку. Дмитрий Разумков попросил комитет Верховной Рады подготовить 3 законопроекта о пожарной безопасности к рассмотрению на следующей пленарной неделе.

Дмитрий Балух: Ситуация с пожарами в гериатрических домах, к сожалению, характерна для всей Украины, а не только для Харькова. Именно из-за того, что ответственности нет, подобные случаи могут повторяться в будущем.