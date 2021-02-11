Полицейские в очередной раз пытали украинца. Сначала об него сломали железный стул, потом надели наручники и били руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также – пластиковой бутылкой с водой.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Його били по голові, обличчю та тулубу. В підсумку – у постраждалого: забої м’яких тканин обличчя, голови та спини, вибиті верхні зуби. Детальніше – у відеоблозі.

Предыдущий выпуск Правильный поступок Зеленского: кто из политиков не поддержал санкции против каналов Медведчука

Відповідальність – на Авакову

Нагадаю, що відповідальність за потворні дії представників Національної поліції лежить на Арсені Авакові. Він є незмінним міністром МВС вже 7 років поспіль. За цей час особливих змін в поліції, як ви бачите, не відбулося.

Разом з Аваковим відповідальність лежить на парламентських партіях, які продовжують його "кришувати" після кожного такого кричущого випадку. Навіть цинічне зґвалтування поліцією жінки в Кагарлику їх не переконало.

Думаю, що ви будете здивовані побачити перелік фракцій, які його "кришують". Готові?

Отже, постанову про звільнення Авакова не підписали більшість депутатів:

"Слуги Народу" Зеленського;

"Опозиційної платформи – За життя" Бойка;

"Батьківщини" Тимошенко;

"Європейської Солідарності" Порошенка;

"За Майбутнє" Коломойського.



Арсен Аваков / Фото Picture Alliance

Я чесно не розумію, як можна підтримувати партії, які "кришують" міністра, поліція якого чи не кожен другий день вчиняє злочини проти українців.

Обратите внимание Нацполиция создает главную инспекцию: все остальные ликвидируют – что известно

Візьмемо, для прикладу, 4 місяці минулого року. Знаєте про скільки злочинів поліції за цей час повідомило Державне бюро розслідувань?

63 злочини за 120 днів! Це майже кожного другого дня чинився злочин.

Ці показники дуже швидко повертають до реальності. Як відро холодної води на голову, правда?

Про які злочини мовиться

► П'яний поліціянт вистрілив у голову колезі.

► Поліціянт прикривав наркодилерів і був їхнім клієнтом.

► Поліціянти вимагали хабар у свідків, щоб не перетворити їх на підозрюваних.

► Поліціянти систематично збували наркотики.



Арсен Аваков / Фото "Слово і діло"

► П'яний поліціянт вистрілив у чоловіка, який зробив йому зауваження.

► Поліціянт змусив до сексу школярку.

► Поліціянти у відділку цілу ніч ґвалтували жінку, яку заманили туди як свідка.

В новому році Аваков нічого не змінив

Може, ви думаєте, що в цьому році Авакова замучила совість, він взяв себе в руки і все поремонтував? Так само "поремонтував", як за попередні 6 років до цього.

Відкриваємо сайт Державного бюро розслідування і читаємо новини. Про все, що я опишу, ДБР повідомило за неповні 1,5 місяці цього року:

поліціянт вимагав 140 тисяч гривень, щоб "відмазати" винуватця смертельної ДТП;

у Кривому Розі патрульний встановив тариф для водіїв вантажівок: 40 тисяч гривень за 20 днів безперешкодного пересування;

8 поліціянтів примушували громадян до вчинення злочинів задля підвищення показників. Жертвам поліціянти спочатку давали гроші та наркотики, а потім притягували до кримінальної відповідальності;

поліціянт за 3 тисячі доларів пропонував не лише "відмазувати" наркоторговця, а й повернути йому обладнання для вирощування наркотиків.

Вишенька на торті – посадовці поліції незаконно вломилися в помешкання та побили громадян, з якими перед тим, того ж вечора пиячили. Трагікомедія просто якась.

Випадок в Новгород-Сіверську

Мовиться про керівний склад одного з відділів поліції в Новгород-Сіверську. Після п'яної сварки посадовці поліції залишили помешкання, проте через образу повернулися, залучивши підпорядкований відділ за сигналом "Тривога".



Скандальні вчинки орлів Авакова / Фото Урядового порталу

Вломившись до помешкання (в якому до того пиячили), "орли" Авакова кийками відгамселили господаря та інших присутніх (з якими до того пиячили), а ще залили їх сльозогінним газом та закували в кайданки.

Нужно прочесть Негарно вийшло, – Аваков про те, що в Бюро економічної безпеки вищі зарплати, ніж в поліції

Хоча я не певний, що правильно описав послідовність дій поліціянтів. Могли спочатку закувати в кайданки, а вже потім бити і заливати газом. Сила – професійна звичка, знаєте.

Орли Авакова вчинили майже 20 злочинів

Підсумовуючи: за перші 40 днів цього року ДБР повідомило про майже 20 злочинів, вчинених орлами Авакова. Кожен другий день Національна поліція вчиняє злочини проти українців – та поліція, яку Аваков сьомий рік все реформує і реформує.

І наголошу, що мовиться лише про викриті злочини. Уявіть собі, про скільки злочинів ми ще не знаємо.

Підкреслю, що персональну відповідальність за кожен злочин поліціянта несе особисто Арсен Аваков, а також політичні сили, які його "кришують".