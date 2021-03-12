Скандального экс-нардепа Максима Микитася 12 марта отпустили из СИЗО. Шевченковский районный суд Киева освободил застройщика из-под стражи, удовлетворив ходатайство его адвокатов.

Еще один из правозащитников подозреваемого Евгений Грушовец рассказал, что меру пресечения изменили на ночной домашний арест.

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Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой,

– сообщил адвокат Артур Габриелян.

В чем подозревают Микитася: коротко