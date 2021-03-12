Скандального экс-нардепа-застройщика Микитася выпустили из СИЗО
Скандального экс-нардепа Максима Микитася 12 марта отпустили из СИЗО. Шевченковский районный суд Киева освободил застройщика из-под стражи, удовлетворив ходатайство его адвокатов.
Источник:Артур Габриелян в фейсбуке
Еще один из правозащитников подозреваемого Евгений Грушовец рассказал, что меру пресечения изменили на ночной домашний арест.
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Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой,
– сообщил адвокат Артур Габриелян.
В чем подозревают Микитася: коротко
- Максима Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на бывшего нардепа.
- В полиции и прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.
- САП, НАБУ и часть активистов уверены: это дело является следствием другого дела экс-нардепа – коррупционного.
- В нем Микитася подозревают в хищении имущества Национальной гвардии. Он дал показания против зампреда ОП Олега Татарова и заявил: тот тоже причастен к делу.
- Интересно, что в НАБУ заявляли, что это подозрение Микитасю может помешать в расследовании дела против Татарова.
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