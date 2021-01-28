Бывшая глава Славянска Неля Штепа не приехала на заседание суда. На нем ей должны были зачитать обвинение.

Источник: "Общественное"

Неля Штепа направила в ведомство соответствующее письмо. В нем говорится о том, что 28 января при ее участии в горсовете проходит заседание комиссии.

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Или это уважительная причина

Причину отсутствия Штепы не считают уважительной. В частности прокурор по делу Александр Чекин отметил: "Судебное рассмотрение этого производства длится уже несколько лет. И по разным основаниям Штепа не является в суд".

В этом случае ее участие в заседании постоянной комиссии Славянского городского совета законодательством не предусмотрено как уважительная причина,

– заметил Чекин.

По его словам, уважительной причиной может быть болезнь или смерть близких родственников.

Позиция стороны Штепы

В то же время адвокат Нели Штепы Александр Тананакин отметил, что об отсутствии Штепы суд уведомили заранее. Он сказал: "Человек должен, видимо, как-то зарабатывать себе на жизнь, а не только являться в суды, которые, по вине прокуратуры, тянутся 7 лет".

Заметим! Суд отложил заседание до 9 февраля.

Что известно о Неле Штепе: кратко