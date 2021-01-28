Скандальная Неля Штепа не появилась в суде: причина
Бывшая глава Славянска Неля Штепа не приехала на заседание суда. На нем ей должны были зачитать обвинение.
Источник: "Общественное"
Неля Штепа направила в ведомство соответствующее письмо. В нем говорится о том, что 28 января при ее участии в горсовете проходит заседание комиссии.
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Или это уважительная причина
Причину отсутствия Штепы не считают уважительной. В частности прокурор по делу Александр Чекин отметил: "Судебное рассмотрение этого производства длится уже несколько лет. И по разным основаниям Штепа не является в суд".
В этом случае ее участие в заседании постоянной комиссии Славянского городского совета законодательством не предусмотрено как уважительная причина,
– заметил Чекин.
По его словам, уважительной причиной может быть болезнь или смерть близких родственников.
Позиция стороны Штепы
В то же время адвокат Нели Штепы Александр Тананакин отметил, что об отсутствии Штепы суд уведомили заранее. Он сказал: "Человек должен, видимо, как-то зарабатывать себе на жизнь, а не только являться в суды, которые, по вине прокуратуры, тянутся 7 лет".
Что известно о Неле Штепе: кратко
- Экс-главу Славянска Нелю Штепу обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.
- Во время освобождения Славянска от пророссийских боевиков в июле 2014 года ее взяли под стражу. Но в 2017 отпустили, назначив круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета.
- Суд 20 января избрал Штепе новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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