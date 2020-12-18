Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец обжаловала в суде свое увольнение из предыдущей должности председателя директората энергетических рынков Минэнерго. Теперь она получит 139 тысяч гривен от ведомства, которым сейчас руководит.

Соответствующее решение по иску Буславець принял Окружной административный суд Киева.

Из опубликованного решения следует, что Буславец руководила директоратом энергорынков с 19 декабря 2017 года и была уволена 10 февраля 2020 года приказом тогдашнего министра энергетики Алексея Оржеля из-за реорганизации ведомства.

Далее 17 марта уволенная чиновница обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, требуя восстановления в должности и выплаты зарплаты за период после увольнения. При этом уже 16 апреля Кабинет Министров назначил ее первым заместителем главы Минэнерго с функцией руководства ведомством.

Несмотря на это, она не отозвала иск, по которому Окружной админсуд Киева 23 октября обязал Минэнерго выплатить Буславец 139 тысяч гривен в качестве зарплаты за "вынужденный прогул" с 10 февраля по 16 апреля 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 декабря не смогла утвердить нового министра энергетики. При этом заместитель главы Минэнерго Юрий Бойко, назначен и.о. министра с 20 ноября, уже в начале декабря ушел на больничный. Поэтому ведомством по-прежнему руководит Буславец как первый заместитель министра.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины публиковало запись телефонного разговора, в котором генеральный директор энергохолдинга ДТЭК (входит в группу SCM Рината Ахметова) Максим Тимченко обсуждал назначения Буславец главой Минэнерго, называя ее кандидатуру "последней надеждой".