Одиозная блогерша Таисия Онацкая (Di.rubens) поблагодарила россиян за то, что они есть. Теперь жители "любимой страны" приглашают свою "героиню" переехать в Россию или оккупированный Крым. Там якобы ее ждут большие возможности.

Источник: 24 канал

Одиозная блогерша написала очередной пост, в котором пожаловалась на притеснения и якобы угрозы физической расправы со стороны агрессивно настроенных украинцев. Девушка также заявила, что в Министерстве обороны Украины над ней смеются.

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В комментариях успокаивать любимую блогершу бросились ее российские поклонники.

В частности, они уверяют девушку, что "с ней до конца" и угрожают "поставить этих умников на место".

Кроме того, Di.rubens приглашают переехать в Россию. В частности, пишут "А может, правда, к нам в Рашку" и "Приезжай в Россию, там много возможностей".

Отдельные "умники" призывают Онацкую переехать в Крым, который Россия оккупировала. Там якобы "проще любую страну" любить.

"Спасибо за то, что вы рядом",

– ответила Di.rubens.

Заметьте! Таисия Онацкая в ТикТоке между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора. Такой поступок блогерши возмутил общество. Теперь блогерша каждые несколько дней пишет новый пост в котором обвиняет украинскую власть и народ в различных грехах. Один из таких лайкнула украинская певица Jerry Heil. Подробнее о скандале вокруг Онацкой читайте здесь.

Россияне поддерживают Di.rubens/Скриншоты со страницы Онацкой