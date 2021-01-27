"К нам в Рашку": скандальная блогерша Онацкая поблагодарила россиян за поддержку
Одиозная блогерша Таисия Онацкая (Di.rubens) поблагодарила россиян за то, что они есть. Теперь жители "любимой страны" приглашают свою "героиню" переехать в Россию или оккупированный Крым. Там якобы ее ждут большие возможности.
Источник: 24 канал
Одиозная блогерша написала очередной пост, в котором пожаловалась на притеснения и якобы угрозы физической расправы со стороны агрессивно настроенных украинцев. Девушка также заявила, что в Министерстве обороны Украины над ней смеются.
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В комментариях успокаивать любимую блогершу бросились ее российские поклонники.
В частности, они уверяют девушку, что "с ней до конца" и угрожают "поставить этих умников на место".
Кроме того, Di.rubens приглашают переехать в Россию. В частности, пишут "А может, правда, к нам в Рашку" и "Приезжай в Россию, там много возможностей".
Отдельные "умники" призывают Онацкую переехать в Крым, который Россия оккупировала. Там якобы "проще любую страну" любить.
"Спасибо за то, что вы рядом",
– ответила Di.rubens.
Россияне поддерживают Di.rubens/Скриншоты со страницы Онацкой
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