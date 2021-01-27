Скандал с заказным убийством в СБУ: Рада хочет заслушать Баканова
В комитете Верховной Рады хотят заслушать отчет главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Все из-за скандала с заказным убийством в спецслужбе.
Источник: LB.ua
Парламент ожидает пресс-конференцию главы СБУ. Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.
К теме Покушение на сотрудника СБУ: в ближайшее время следствие объявит главный мотив – СМИ
Когда заслушают Баканова
По словам Верещук, вскоре определят точную дату. Хотя выступление Баканова планируют в ближайшие дни.
Есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова... У нас эти недели пленарные, поэтому собрать комитет можно будет оперативно,
– заметила нардеп.
Верещук добавила, что на заседании фракции "Слуги народа" 25 января вопрос СБУ не обсуждали.
Зато депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что сейчас резонансные дела в СБУ обсуждали только на уровне комитета. Впоследствии будут общаться с руководством спецслужбы.
К слову, политик добавила, что в Раде сосредоточились на законопроекте о реформировании СБУ.
Скандал в СБУ: коротко
- Накануне сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержала СБУ. Его подозревают в посягательстве на жизнь милиционера Андрея Наумова.
- Расюка уже взяли под стражу. Если его вину докажут, мужчине может грозить тюремное заключение на 15 лет или "пожизненное".
- Вероятным заказчиком называют экс-сотрудника СБУ Дмитрия Нескоромного.
- Ранее СМИ писали, что Нескоромный мог заказать Наумова для должности.
Поделиться новостью