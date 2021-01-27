В комитете Верховной Рады хотят заслушать отчет главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Все из-за скандала с заказным убийством в спецслужбе.

Источник: LB.ua

Парламент ожидает пресс-конференцию главы СБУ. Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Когда заслушают Баканова

По словам Верещук, вскоре определят точную дату. Хотя выступление Баканова планируют в ближайшие дни.

Есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова... У нас эти недели пленарные, поэтому собрать комитет можно будет оперативно,

– заметила нардеп.

Верещук добавила, что на заседании фракции "Слуги народа" 25 января вопрос СБУ не обсуждали.

Зато депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что сейчас резонансные дела в СБУ обсуждали только на уровне комитета. Впоследствии будут общаться с руководством спецслужбы.

К слову, политик добавила, что в Раде сосредоточились на законопроекте о реформировании СБУ.

Скандал в СБУ: коротко