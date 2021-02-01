Из Вооруженных сил Украины уволили военного комиссара Черниговского областного военкомата Александра Криворучко. Сейчас полковник находится в запасе. В середине января на него поступили жалобы из-за домогательств к подчиненным женщинам.

Источник: Военная служба правопорядка в ВСУ Криворучко уволили согласно приказу главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Документ опубликовали 30 января. Криворучко входит в состав оперативного командования "Север". К теме Хомчак поручил расследовать жалобу военной на буллинг и домогательства, – Генштаб ВСУ В военной службе правопорядка добавили, что степень вины всех участников процесса установит суд. На Криворучко жаловались из-за домогательств: подробности Ранее в СМИ обратилась сотрудница военкомата Ольга Деркач. Она, как и Криворучко, работает в центре комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север".

Женщина рассказала, в частности, о непристойных знаках внимания со стороны своего начальника.

По ее словам, приставать к ней Криворучко начал еще в 2016 году. Впервые произошло это тогда, когда Деркач заходила в его кабинет обсудить рабочие вопросы.

Также Деркач сообщила, что домогался полковник и к другим работницам. Но не все об этом хотят рассказывать, ведь боятся увольнения.

На заявление Ольги Деркач отреагировали в Генштабе. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поставил задачу провести служебную проверку.

По информации Оперативного командования "Север", следствие по Криворучко ведет Нацполиция. Заметим! В 2019 году в ВСУ возник похожий скандал. Тогда о домогательствах со стороны полковника Виктора Иванива сообщила лейтенант Валерия Сикал. Инцидент произошел в воинской части ВСУ № а1358 под Хмельницким. Чем завершилось это резонансное дело – читайте по ссылке.