Секс-скандал в ВСУ: уволили полковника Криворучко – его обвинила в домогательствах подчиненная
Из Вооруженных сил Украины уволили военного комиссара Черниговского областного военкомата Александра Криворучко. Сейчас полковник находится в запасе. В середине января на него поступили жалобы из-за домогательств к подчиненным женщинам.
Источник: Военная служба правопорядка в ВСУ
Криворучко уволили согласно приказу главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Документ опубликовали 30 января. Криворучко входит в состав оперативного командования "Север".
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В военной службе правопорядка добавили, что степень вины всех участников процесса установит суд.
На Криворучко жаловались из-за домогательств: подробности
- Ранее в СМИ обратилась сотрудница военкомата Ольга Деркач. Она, как и Криворучко, работает в центре комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север".
- Женщина рассказала, в частности, о непристойных знаках внимания со стороны своего начальника.
- По ее словам, приставать к ней Криворучко начал еще в 2016 году. Впервые произошло это тогда, когда Деркач заходила в его кабинет обсудить рабочие вопросы.
- Также Деркач сообщила, что домогался полковник и к другим работницам. Но не все об этом хотят рассказывать, ведь боятся увольнения.
- На заявление Ольги Деркач отреагировали в Генштабе. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поставил задачу провести служебную проверку.
- По информации Оперативного командования "Север", следствие по Криворучко ведет Нацполиция.
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