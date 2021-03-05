Мы не ограничимся только этим шагом, – нардеп обратился к ОП касательно скандала вокруг Татарова
Нардепы из "Голоса" обращались в Офис Президента, чтобы предоставили информацию о своем сотруднике Олеге Татарове. Однако там им четко не ответили.
Источник:24 канал
На этом депутаты не собираются останавливаться, поэтому хотят обращаться в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Об этом в прямом эфире рассказал народный депутат от "голоса" Ярослав Юрчишин.
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"Судебная реформа и реформа правоохранительных органов затягивается. Поэтому мы не ограничимся только этим шагом. Поэтому сейчас хотим обращаться в НАПК", – сказал Юрчишин.
Другие обращения депутата
Он также добавил, что Офис генпрокурора возбудил уголовное производство в отношении руководства Офиса Президента за сокрытие информации о пребывании на должности заместителя руководителя Олега Татарова. Хотя последний обещал сложить полномочия на время следствия.
На 2 обращения нам дали очень "уклончивый" ответ. Я считаю, что это нарушение моих прав на получение публичной информации,
– считает нардеп.
Поэтому, по его словам, он обратился также и к Государственному бюро расследований с просьбой принять меры за препятствование работе нардепа.
Дело Татарова: главное
- Олегу Татарову – заместителю главы Офиса Президента Андрея Ермака – 18 декабря объявили подозрение в участии в коррупционной схеме, где он был посредником в передаче взятки.
- В декабре 2020 года дело Татарова забрали от Национального антикоррупционного бюро и передали в Государственное бюро расследований.
- Татаров пытается обжаловать вручение ему подозрения в суде. В то же время на судебные заседания политик не приходит.
- Сам Татаров пытался оспорить вручение ему подозрения в коррупции. Однако Шевченковский суд Киева не принял решение в его пользу.
Смотрите видео: Юрчишин об обращении в Офис Президента
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