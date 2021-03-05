Нардепы из "Голоса" обращались в Офис Президента, чтобы предоставили информацию о своем сотруднике Олеге Татарове. Однако там им четко не ответили.

На этом депутаты не собираются останавливаться, поэтому хотят обращаться в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Об этом в прямом эфире рассказал народный депутат от "голоса" Ярослав Юрчишин.

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"Судебная реформа и реформа правоохранительных органов затягивается. Поэтому мы не ограничимся только этим шагом. Поэтому сейчас хотим обращаться в НАПК", – сказал Юрчишин.

Другие обращения депутата

Он также добавил, что Офис генпрокурора возбудил уголовное производство в отношении руководства Офиса Президента за сокрытие информации о пребывании на должности заместителя руководителя Олега Татарова. Хотя последний обещал сложить полномочия на время следствия.

На 2 обращения нам дали очень "уклончивый" ответ. Я считаю, что это нарушение моих прав на получение публичной информации,

– считает нардеп.

Поэтому, по его словам, он обратился также и к Государственному бюро расследований с просьбой принять меры за препятствование работе нардепа.

Справка. Олег Татаров – один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана. Также он был адвокатом депутата Вадима Новинского и заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Дело Татарова: главное

Смотрите видео: Юрчишин об обращении в Офис Президента