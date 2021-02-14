СБУ 22 января задержало полковника Андрея Расюка. Ответить на вопросы по этому поводу помогут 150 страниц с материалами дела, допросами участников и отчетами о прослушке, которые слили в интернет практически сразу после задержания.

Источник: Bihus.Info на 24 канале

Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный заказал полковнику СБУ Расюку убийство генерала Андрея Наумова. Расюк нашел исполнителя, однако Служба безопасности узнала и предотвратила преступление. Впоследствии Расюка задержали, а Нескоромный сбежал.

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Ходатайство СБУ о задержании Расюка позволяют заглянуть за кулисы соответствующего дела. Главные герои – Андрей Наумов и Дмитрий Нескоромный, человек с орбиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Нескромный был заместителем Баканова до весны 2020 года. Говорят, причастен к пленкам Ермака – записям где брат нынешнего председателя ОП торгует должностями.

Впоследствии нескромный ушел из СБУ ушел. Самой мощной фигурой в Службе безопасности стал Андрей Наумов, формально – руководитель внутренней безопасности. Но уже год о нем слышно как о человеке, решающем в СБУ все:

и назначение;

и финансовое распределение.

Через несколько месяцев после освобождения Нескромного началось интересное.

Рапорт Наумова по наблюдениям

В конце июня 2020 года Наумов написал рапорт, что якобы какие-то неустановленные лица при помощи автомобилей прикрытия и специальных технических средств, которые по описанию напоминают видеокамеру – за ним наблюдают и собирают информацию о его контакты и распространяют ее в СМИ, чтобы дискредитировать Наумова.

Однако по состоянию на конец июня нигде в СМИ о Наумове и его контактах никто не писал. Однако в частных разговорах о нем уже четко говорили, как о влиятельном персонаже, к которому следует присмотреться.

Им и начали интересоваться, в частности проект "Схемы". Гипотеза о том, что за ним следили Сбушные враги, типа Расюка – не работает.

Расюк, как станет понятно из его же переговоров, Наумова ничего не знал и все, что у него было он увидел в видео "Схем" – и к нему не с первого раза дошло.

Справка. Журналисты "Схем" установили, что семья Андрея Наумова купила 3-комнатную элитную квартиру в центре Киева в 4 раза дешевле рыночной цены.

О заказе убийства – не говорится

В ноябре СБУ узнала, что консультант Антитеррористического центра СБУ, многолетний СБУшник и полковник Юрий Расюк искал исполнителя, чтобы избить и минимум на полгода отправить в больницу Наумова.

Юрий Расюк искал исполнителя, чтобы избить Наумова / Фото Pavlovsky News

О самом заказе убийства нигде в разговорах не говорится, но СБУ это так назвало. По впечатлениям от прочитанных допросов и докладных – о планах Расюка СБУ узнала не потому, что проводили какие – то контрмеры по рапорту Наумова-еще одно подтверждение того, что тот летний рапорт был просто бумажкой.

О Расюка узнали, потому что потенциальный исполнитель – сдал Расюка, Наумову просто повезло. Непонятно, что тут хуже-то, что СБУшник антитеррорист взялся организовывать заказное убийство СБУшника и ему это не удалось, или то, что заместителя председателя СБУ спас счастливый случай, а не системная работа.

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"Слои" материалов по делу вокруг СБУ

У материалов дела есть 2 слоя, первый – это впечатление которое СБУ хочет составить. Коротко оно звучит так: Нескоромний и Расюк задумали "вынести" Наумова, Расюк нашел исполнителя Олега, который сдал его в СБУ.

Затем он получил от Расюка предоплату. Во время очередного транша Расюка "накрыли" – остается удивляться разве тому, как дешево. Нападение и возможное убийство замглавы СБУ на пике стоит 50 тысяч долларов – меньше, чем одна взятка СБУ из бизнесменов.

У материалов дела может быть так называемые 2 слоя/ uifuture.org

Но если анализировать допросы, то становится понятно, что в этой официальной версии выпадает важная и жутко интересная персона. Поэтому рассказывать историю стоит сразу второго слоя – предположение.

В соответствующей истории все почти так же: Нескоромний задумал с Расюком избиения Наумова, в его виновности сомнений нет, хотя в материалах дела Нескоромний не упоминается, это не все материалы.

Есть аудио де Расюк и Нескоромный обсуждают нападение. Однако антитеррорист Расюк обратился за помощью не к Олегу. Расюк пошел к персонажу, которого в новостях не упомянули, а в допросах минимизировали.

К кому обратился Расюк

Он обратился к Юрию Свиридова, выходца из Донецка с криминальным прошлым – очень загадочного человека. Никаких данных о его каком-то бизнесе или публичной деятельности – нет.

В медиапространстве он фигурировал лишь один раз и сразу в скандале. В дорожном конфликте он избил участника АТО и его жену.

В материалах по делу он говорил, что перебивается мелким заработком, пригоняет автомобили. Если и так, то он их продает очень много. После переезда из Донецка в 2014 году у Свиридова только недвижимости в Киеве на сотни тысяч долларов:

дом в Конча-Заспе;

2 квартиры в элитном комплексе PecherSKY, под которым СБУ всех задержало.

Это все появилось в 2016 году. По логике допросов, Расюк до Свиридова обратился примерно в начале ноября. Свиридов решил пойти в СБУ и сдать Расюка.

Мог ли Свиридов пойти в СБУ

Вероятно, Свиридов сказал, что у него есть знакомый Олег с криминальным прошлым, которого он поведет к Расюку и он сыграет исполнителя заказа.

Об этом нет ни одного документа, но во всех допросах "исполнителя" и его разговорах с Расюком – Свиридов так или иначе присутствует. Он есть на первой встрече Расюка и так называемого Олега.

Он их и познакомил, Расюк словно передал через Свиридова информацию о Наумова. В разговорах есть фразы вроде "инфу Викторовичу скину". Через Свиридова Расюк мог передать и деньги для Олега, что тоже есть в допросах.

Информацию о Наумова могли передать через Свиридова / Фото "Схем"

В то же время Олег, который изначально сотрудничает с СБУ по этому делу, дает показания. А давал он их практически после каждой встречи, на которые ходил с видеокамерой, а Свиридов "присутствовал на встрече, но в момент разговора вышел" или "привез деньги, но не знал за что".

То есть его роль так очевидно умышленно затерта, что этого невозможно не заметить. Даже о том, что Свиридов теоретически может быть причастен к делу СБУ, официально рапортовано за день до задержания, 21 января. Хотя до этого он есть во всех допросах и разговорах.

Такое впечатление, что рапорт о его причастности существует исключительно потому, что его все равно завтра задерживать, а его соответствующая квартира указана в перечне мест, где Расюк может хранить вещественные доказательства.

Расюк говорил не о Нескромного

В одном из разговоров консультант антитеррористического центра Юрий Расюк, когда объяснял исполнителю Олегу проблемы с Наумовым, говорил: "Мы даже с Юрой не можем сделать никаких дел для коллектива" – это не о Нескоромного, он Дмитрий.

Вероятно, это именно о Юрии Свиридове, который их и знакомил. Однако вопрос, почему и какие дела для кого-то из СБУ делает человек с такой загадочной биографией является интересным. Человек, который настолько близок к ним, что к нему консультант Антитеррористического центра обратился за помощью в таком вопросе как "вырубить" заместителя руководителя СБУ.

Для определенных лиц из СБУ могли выполнять дела люди с неоднозначной биографией / Фото ua.news

Да, результат не тот, на который Расюк надеялся, но тут и сам факт обращения на что-то указывает и факт сдачи Расюка Наумову. Предположения указывают на то, что в сфере контрабанды через линию фронта что-то должно переиграться.

Новости "разразились" заголовками

В сухом остатке можан предположить – 22 января под элитным домом на Болсуновській, СБУ положила в асфальт полковника СБУ Юрия Расюка при передачи 4 тысяч долларов подставному исполнителю Олегу, которого на место встречи привез тот же Свирідов, который официально понятия не имел, что происходит.

Новости взорвались смешными заголовками, а соцсети – разнообразной конспирологией. Из материалов дела видно, что Расюка СБУ вели от начала, ведь его доверенное лицо, кто бы это не был, пошла на сотрудничество со следствием.

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После задержания Расюк отказался от адвокатов, что якобы свидетельствует о намерении полностью раскрыться. Нескоромный во время спецоперации, по слухам, зашел в ОП и исчез, чтобы якобы появиться в Европе несмотря на то, что его уже "пасла" СБУ.

Оттуда он месяц угрожал разоблачительными пресконференциями, которые постоянно отменял. Самое интересное в этой истории следующее: шпионские разборки уровня заместителя председателя СБУ – "відмудохати" противника чужими руками, причем и это не удалось чисто случайно.