Скандал вокруг "Мотор Сичи": суд наложил арест на акции компании
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на простые именные акции компании "Мотор Сич". Речь идет о тех, что размещены на счетах в Dragon Capital и "ОТП Банке".
В материалах суда сообщили, что получили соответствующее ходатайство из офиса генпрокурора.
Обратите внимание Это не просто завод: в МИД обещают не допустить уничтожения компании "Мотор Сич"
О чем говорится в ходатайстве
Мотивировано оно тем, что с 2014 года действующие или бывшие чиновники и конечные бенефициары "Мотор Сичи", которые пока не установлены, совершили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций.
Сделали это в пользу гражданина Китая и его союзников – с преступным намерением переместить активы и производственные мощности в Китай. Следствием могло стать уничтожение украинской компании.
Этих людей подозревают в сговоре, который организовали, чтобы "ослабить государство, разрушая предприятие как объект имеющий важное народнохозяйственное и оборонное значение".
Ранее СНБО ввело санкции
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 3 компаний и физического лица, которые участвовали в сделках по покупке акций компании "Мотор Сичи". Говорится о:
- Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова);
- Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);
- Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (Пекин, КНР);
- Beijing Xinwei Technology Group Co (Пекин, КНР).
Персональные санкции ввели против китайца Ван Цзиня, возглавляющего Beijing Xinwei Technology Group. Его, в частности, ждет блокировка активов и ограничение торговых операций.
А также запрет на транзит через территорию Украины, предотвращение вывода капитала из страны и запрет на операции с ценными бумагами.
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