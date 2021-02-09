Шевченковский районный суд Киева наложил арест на простые именные акции компании "Мотор Сич". Речь идет о тех, что размещены на счетах в Dragon Capital и "ОТП Банке".

В материалах суда сообщили, что получили соответствующее ходатайство из офиса генпрокурора.

Обратите внимание Это не просто завод: в МИД обещают не допустить уничтожения компании "Мотор Сич"

О чем говорится в ходатайстве

Мотивировано оно тем, что с 2014 года действующие или бывшие чиновники и конечные бенефициары "Мотор Сичи", которые пока не установлены, совершили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций.

Сделали это в пользу гражданина Китая и его союзников – с преступным намерением переместить активы и производственные мощности в Китай. Следствием могло стать уничтожение украинской компании.

Этих людей подозревают в сговоре, который организовали, чтобы "ослабить государство, разрушая предприятие как объект имеющий важное народнохозяйственное и оборонное значение".

Ранее СНБО ввело санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 3 компаний и физического лица, которые участвовали в сделках по покупке акций компании "Мотор Сичи". Говорится о:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова);

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technology Group Co (Пекин, КНР).

Персональные санкции ввели против китайца Ван Цзиня, возглавляющего Beijing Xinwei Technology Group. Его, в частности, ждет блокировка активов и ограничение торговых операций.

А также запрет на транзит через территорию Украины, предотвращение вывода капитала из страны и запрет на операции с ценными бумагами.

Справка. Накануне президент Зеленский заявил, что угрозы от Китая не видит, но "Мотор Сич" ему не отдаст. "Никогда. Или не при мне. Я же здесь не на всю жизнь", – подчеркнул он.