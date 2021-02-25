Тарас Креминь обратился к Андрею Тарану относительно языкового скандала в Днепре, который произошел 18 февраля. Военные ВСУ угрожали провести "беседу" с учеником, который требовал от них разговаривать на украинском.

Языковой омбудсмен просит от министра обороны объяснить ситуацию, которая произошла в днепровской школе с участием военнослужащих. Он также призвал провести служебное расследование.

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Из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском,

– подчеркнул Тарас Креминь.

Уполномоченный по защите государственного языка надеется на оперативную и надлежащую реакцию со стороны Министерства обороны. Кроме этого он ждет объяснения этой ситуации от тех скандальных офицеров.

Языковой омбудсмен добавил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны было отправлено несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.

Языковой скандал с участием военных в Днепре: коротко

18 февраля 2021 года представители военкомата пришли в школу номер 11 в Днепре для того, чтобы агитировать учеников поступать в военные вузы.

Они начали общаться с детьми на русском языке и один из одиннадцатиклассников неоднократно делал военнослужащим замечания и требовал разговаривать на украинском.

Военные пытались запугать парня "беседой", но получили достойный отпор от Михаила, который является кандидатом в мастера спорта по боксу.

А уже на следующий день с отцом парня представители оперативного командования "Восток" провели разговор. Военные руководители услышали Михаила и поддержали его полностью. В школе также встали на сторону одиннадцатиклассника.

Обратите внимание! 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском.



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