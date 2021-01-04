В итоговом выпуске "Ты смотри!" за 2020 год – в Умани произошли столкновения между местными жителями и евреями-хасидами, которые ежегодно в сентябре приезжают туда на паломничество. В Киеве местный житель увидел, как в парке возле Олимпийского стадиона молодые девушки поют гимн России. Он пристыдил их и выгнал.

Также в выпуске "Ты смотри!" на 24 канале:

В Харькове водитель троллейбуса не впустила пенсионера в салон, поскольку он оказался "лишним пассажиром". А женщины в Луцке устроили драку прямо в маршрутке.

В июне во время брифинга руководителя пограничного поста "Шегини" произошел курьезный инцидент. Несколько украинцев перелезли через забор и после этого направились домой.

Накануне выборов в Одессе представители партии "Доверяй делам" раздавали пенсионерам лекарства. А вот в Херсоне политик решил задабривать людей арбузами.

В Черновцах правоохранители задерживали пенсионера, который попытался продавать на улице мелкий товар. ГБР открыло уголовное производство, расследование до сих пор продолжается.

В начале карантина целое подразделение полицейских пыталось задержать пловца в киевском Гидропарке. Соцсети тогда взорвались большим возмущением и сарказмом.

На Днепропетровщине полицейский намекал водителю на взятку. Когда же он получил желаемое и понял, что его разоблачили, не растерялся и оригинально избавился от денег.

В Дублянах на Львовщине, новоизбранный мэр Василий Попович подрался с гражданами. А все потому, что не захотел пропускать их на сессию городского совета.

Несмотря на ряд скандалов, немало правоохранителей в 2020 году спасали людей, задерживали преступников и даже помогали родиться на свет новым украинцам.

Об образовательных и других скандалах – смотрите в видео.