Компании Oriflame Cosmetics Ukraine в соцсетях упрекают негуманным поведением с животным. На празднование корпоратива в Чернигове партнеров компании привели теленка – и зоозащитники считают, что над ним издевались.

Oriflame упрекают издевательством над животным

На празднование корпоратива партнеров компании Oriflame Cosmetics Ukraine привели теленка, с которым якобы обращались негуманно. Об этом рассказали на странице UAnimals в фейсбуке.

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Инцидент произошел в Чернигове. Участники празднования фотографировались вместе с теленком. При этом у животного, как показали фото, завязанная веревкой морда. Именно из-за этих фото возмутились защитники животных.



На корпоратив партнеров Oriflame в Чернигове привели теленка / Фото UAnimals



Фото, на котором, по мнению UAnimals, зафиксировано издевательство над животным / фото UAnimals

В комментариях к сообщению UAnimals комментарии в основном критические

Пользователи соцсетей обратили внимание в комментариях к сообщению UAnimals, что ситуация выглядит, мягко говоря, не слишком хорошо.

Мол, мир направляет немало усилий на просвещение и защиту животных, и в это же время есть люди, которые ради развлечения используют теленка.

Участники сообщества призвали написать обращение к гендиректору Oriflame Cosmetics Ukraine Нане Элиаве с требованием прекратить использование животных в мероприятиях компании.

Что говорят об инциденте в компании Oriflame

Под этим же сообщением содержится и комментарий от страницы oriflame.ukraine . В нем говорится, что это мероприятие в Чернигове компания не организовывала, поэтому и ответственность за него не несет:

"Мероприятие в Чернигове было организовано партнерами самостоятельно на свои собственные средства и без какого-либо участия "Орифлейм Украина". У нас не было информации, что в ходе мероприятия используют животных".

В то же время в компании подчеркнули, что не поддерживают никаких неэтичных действия с животными.

Но мы не в состоянии контролировать действия, которые проводят наши партнеры (не являющиеся сотрудниками "Орифлейма") в своих личных целях. Мы уважаем права и свободы наших сотрудников, партнеров и общества в целом, но и осуждаем использование животных в любых неэтичных целях,

– подытожили в Oriflame Cosmetics Ukraine.