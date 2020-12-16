В Украине разгорелся скандал из-за шляпы на главной елке в Киеве. Люди возмущались, что это – ведьмовский символ. Раскритиковали такую идею и в Православной Церкви Украины. Больше о позиции ПЦУ – читайте далее.

Церковь не вмешивалась в ситуацию, а лишь высказала свою четкую позицию. Об этом в эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Он пояснил, что сделали это из-за соответствующей реакции украинского общества. "И в самом деле, мы празднуем что? Рождество Христово. Есть традиция, которую мы должны сохранять", – отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний заметил, что звезда на елке символизирует Вифлеемский свет. В этом году ее решили заменить, но украинцы отреагировали достаточно негативно.

"Не знаю, кем было принято это решение (о шляпе – 24 канал). Ведь это не обсуждалось с обществом. Если бы было обсуждение, мы бы такой выразили свою позицию", – заверил митрополит.

Но так сложилось, что когда мы ее выразили, сразу же решили шляпу снять и все же поставить Вифлеемскую звезду, – подчеркнул он.

То, что власть прислушивается к обществу и церкви, по мнению предстоятеля ПЦУ, хорошо. "Как церковь мы отстаиваем традиционные ценности. Если надо что-то менять, то думаю, нужно вести определенную дискуссию", – подытожил он.

Коротко о скандале со шляпой

Сначала верхушку главной елки страны, согласно тематике празднований в 2021 году, украсили шляпой.

Не всем понравилась такая идея. Часть украинцев назвала ее "ведьмовской".

Отреагировали и в ПЦУ: подчеркнули, что шляпа не имеет ничего общего ни с Рождеством, ни с Новым годом.

Наконец, ее согласились снять. Организатор декорирования пояснил, что на это пошли из-за давления в соцсетях

Советник глав ОП Тимофей Милованов поставил под сомнение возможность инноваций "в стране, где людей возмущает даже шляпа".

Полное интервью с Епифанием: смотрите видео 24 канала