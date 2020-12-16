По замыслу организаторов новогоднего праздника, в 2020 году на верхушке елки должна быть шляпа – как сказочный атрибут. Но это стало причиной скандала.

Решающее слово имела именно религия, украинская православная и протестантская церкви. Они назвали шляпу атрибутом Хэллоуина, вовсе не Рождества. Как следствие, верхушка елки пока пуста. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Елка будет со звездой

На День святого Николая обещают повесить Вифлеемскую звезду. Несмотря на то, что Украина – светское государство, то есть власть и церковь отделены друг от друга, влияние последней колоссальное. Ведь они находятся, преимущественно, на одной территории, имеют одинаковые границы и проблемы.

Позиция моральных авторитетов или знаковых религиозных фигур или Церквей всегда важна и для государства. Какими мы бы светскими ни были, мы все равно атеисты или агностики того или иного патриархата или определенной конфессии,

– отметил политолог Олег Саакян.

Как выглядит Вифлеемская звезда / Фото Pinterest

Отдельная роль в обществе

Со временем церкви во многих развитых странах превратились из духовных центров – в социальные, которые имеют свою отдельную роль в обществе. Впрочем во время пандемии, по мнению специалистов, потребность посещать храмы именно из моральных причин возросла в различных религиозных течениях, несмотря на саму опасность массовых собраний.

По словам эксперта-международника Александра Краева, это довольно классический и понятный ход. Ведь в периоды больших потрясений, кризисов, люди обращались в церковь, к духовности, и искали поддержки. В Америке во время пандемии очереди в церкви были больше, чем очереди в продуктовые магазины.

Так сложилось исторически

Специалисты отметили, что так сложилось исторически. Кроме того, религия никогда не была отделена от политики.

Религия и государство / Фото "Экспресс"

В сети публикуют фотографии многих украинских политиков в церковном наряде или же возле икон. Эксперты утверждают, что так они становятся ближе к верующим и это отражается на их рейтингах.

Светские лидеры всегда использовали церковь для достижения своих мирских целей. Просто иногда они это делают бестолково и безграмотно,

– рассказала религиовед Людмила Филипович.

По словам экспертов, их можно назвать конъюктурщиками, ведь "куда ветер свечку клонит – туда и они". Иногда церковь используют и для нечистых целей. В советские времена надевали в рясы КГБистов, продолжает эту традицию и Россия. Впрочем иногда симбиоз религии и власти идет стране на пользу.

Позитивное взаимодействие религии и власти

Для государства получение Томоса Украинской Церковью было геополитическим выбором – прочь от Москвы, которая кромсает страну на протяжении многих веков. А для церкви – восстановление исторической справедливости.



Порошенко и Томос / Фото EPA

Впрочем, не без ложки дегтя. Петр Порошенко, при власти которого Томос предоставили, использовал его в предвыборной президентской гонке. Даже шутили о Томос-туре по стране.