Шмыгаль заявил об увольнении Немилостивого: тот вел авто пьяным и набросился на полицейских
Кабинет Министров в ближайшее время собирается уволить заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Ранее чиновника поймали пьяным за рулем и он начал бросаться на полицейских.
Подробнее о заседании Кабмина по Немилостивому
Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль в фейсбуке. Как уточнил он, увольнение Немилостивого рассмотрят на внеочередном заседании правительства. Запланировано оно на утро четверга, 21 января.
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Шмыгаль отметил, что вопрос заместителя Уруского будет единственным в повестке дня.
Я уже не раз говорил: в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями,
– подчеркнул премьер.
Что известно об инциденте с Немилостивым
- Заподозрив, что мужчина нетрезв, его остановили патрульные вечером 21 января.
- Но чиновник отказался оформлять протокол. Более того, он устроил перепалку и потасовку с полицейскими.
- Также Немилостивый решил пригрозить полиции своей должности и назвался заместителем министра.
- По словам одного из правоохранителей, Немилостивый был "синим наглухо".
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Кто такой Виталий Немилостивый
- Родился он в 1968 году в Харькове.
- В 1994 году окончил Харьковский педагогический институт имени Григория Сковороды, а в 2001-м – Национальную юридическую академию имения Ярослава Мудрого, специальность – юрист.
- С 1995 по 2007 возглавлял или был одним из руководителей предприятий машиностроительной отрасли.
- В частности, он является одним из совладельцев Харьковского завода транспортного оборудования. А в 2015 году стал почетным председателем корпорации "УкрИннМаш".
- Впервые в Кабмине начал работать еще в 2007 году. Тогда при премьерстве Юлии Тимошенко стал первым заместителем министра промышленной политики. Эту же должность он занимал и в правительстве Николая Азарова ( 2010 – 2011 годы).
- В 2012 – 14 годах был нардепом Верховной Рады VII созыва. Тогда с ним вспыхнул еще один скандал. Сначала он вышел из фракции "Батькивщина" (в общем тогда вышли 4 нардепа, их вскоре окрестили "тушками). А спустя некоторое время написал заявление о сложении депутатских полномочий. Однако его парламент не принял.
- В 2014 году был избран депутатом Коминтерновского районного совета. Представлял Немилостивый тогда "Партию зеленых".
- Также он фигурирует в досудебном расследовании уголовного производства 2017 года. Дело касается передачи денег фиктивным предприятиям.
- Среди наград имеет благодарность от Харьковского городского головы и является заслуженным работником промышленности Украины (24 августа 2013 года).
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