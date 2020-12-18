Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил разработать законопроект об усилении ответственности депутатов за кнопкодавство. Это произошло после скандала с назначением министра образования Сергея Шкарлета, когда депутаты ОПЗЖ "голосовали", находясь далеко от парламента.

О своем поручении аппарату Верховной Рады и Комитету по вопросам регламента Дмитрий Разумков объявил во время заседания 18 декабря, сообщает 24 канал.

К слову Присяга под крики "Позор" и совместные селфи: Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады – видео

Это явление, к счастью, стало исключением в Верховной Раде 9 созыва, но оно иногда возвращается. Это явление называется неперсональным голосованием или кнопкодавством,

– отметил спикер парламента.

Он вспомнил, что нынешний созыв уже одобрил закон об уголовной ответственности за кнопкодавство, но и сами депутаты говорят о том, что он не работает.

"У нас есть регламентный комитет и аппарат. До 15 января – это общая позиция всех фракций и групп – разработать изменения в законодательство, которые сделают более жесткую ответственность за неперсональное голосование", – заявил Дмитрий Разумков.

В частности, он призывает, чтобы изменения увеличивали одновременно и возможные штрафы, и уголовную ответственность. Кроме того, в Раде установят дополнительные камеры, которые будут фиксировать неперсональное голосование.

Также в сессионном зале решили отключить от системы "резервные" места. Они были свободными, поскольку мажоритарщики временно не могут избираться в оккупированных регионах и стали излюбленным местом для кнопкодавов.

При чем тут Сергей Шкарлет

Скандал начался именно с назначения министра образования Сергея Шкарлета, которое состоялось 17 декабря. За это "проголосовали" именно необходимые 226 депутатов, но проблема в том, что части из них не было не то, чтобы в сессионном зале, а и вовсе в Раде.

Так, в партии "Голос" заявили, что, например, депутата от "Оппоплатформы – За жизнь" Григория Суркиса в этот день никто даже не видел.

Поэтому утром 18 декабря фракции и группы собрали на заседание вместе с руководством Рады и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить эти проблемные вопросы.

Кроме того, Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть вопрос с голосованием за Сергея Шкарлета. Поэтому его назначение могут признать несостоявшимся.

Обсуждение кнопкодавства на заседании Верховной Рады: смотрите видео