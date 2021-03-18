Мать 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья уверяет, что ее дочь вместе с 13-летним Пашей Паем только повторяли современные тренды. Мол, контент на страницах детей в соцсетях рассчитан на их сверстников, поэтому о детском порно не может быть и речи.

Дария Маханец уверяет, что отношения ее маленькой дочери с 13-летним парнем – не настоящие. Впрочем, отмечает: на популярности детей никто денег не зарабатывал и ничего постыдного в их фото не было.

Больше деталей Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блоггером Пашей: все, что известно о скандале

Кроме того, женщина заявила, что у детей возник настоящий стресс из-за внезапного нашествия негативных комментариев. Дети притворяются, что они в хорошем настроении, но, по мнению женщины, это лишь маска прикрытия.

Обвинения в распространении детского порно

Мать 8-летней Миланы Маханец уверяет, что фото с 13-летним парнем в постели – лишь шутка. Более того, у детей нет настоящих отношений, а все это – лишь повторение трендов.

У них нет отношений. Они – партнеры. Это такая хайпова тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не укладывался какой-то смысл, который сейчас возвышается в каком извращенном характере,

– заявила женщина.

Заработки на детях

Так же Дария Маханец уверяет, что ничего не зарабатывает на популярности дочери. Мол, денег от ни одной из торговых марок за "роман" в инстаграм ни одна из семей двух блоггеров-детей не получает.

По словам женщины, максимальное "вознаграждение" – это некий подарок от бренда, который дети могли вспоминать в соцсети. Поэтому мать блогерши уверяет: никогда не планировала зарабатывать на дочери.

"Я не планирую сама зарабатывать (на этом – 24 канал). Я планирую, что, возможно, когда она вырастет популярной блогершей, когда будет способна сама вести страницу – чтобы она была популярной", – резюмировала мать 8-летней Миланы.

Коротко о скандале с блоггерами-детьми: