Фото в постели – шутка: мама 8-летней блогерши Миланы отрицает порнографию
Мать 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья уверяет, что ее дочь вместе с 13-летним Пашей Паем только повторяли современные тренды. Мол, контент на страницах детей в соцсетях рассчитан на их сверстников, поэтому о детском порно не может быть и речи.
Источник:ТСН
Дария Маханец уверяет, что отношения ее маленькой дочери с 13-летним парнем – не настоящие. Впрочем, отмечает: на популярности детей никто денег не зарабатывал и ничего постыдного в их фото не было.
Больше деталей Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блоггером Пашей: все, что известно о скандале
Кроме того, женщина заявила, что у детей возник настоящий стресс из-за внезапного нашествия негативных комментариев. Дети притворяются, что они в хорошем настроении, но, по мнению женщины, это лишь маска прикрытия.
Обвинения в распространении детского порно
Мать 8-летней Миланы Маханец уверяет, что фото с 13-летним парнем в постели – лишь шутка. Более того, у детей нет настоящих отношений, а все это – лишь повторение трендов.
У них нет отношений. Они – партнеры. Это такая хайпова тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не укладывался какой-то смысл, который сейчас возвышается в каком извращенном характере,
– заявила женщина.
Заработки на детях
Так же Дария Маханец уверяет, что ничего не зарабатывает на популярности дочери. Мол, денег от ни одной из торговых марок за "роман" в инстаграм ни одна из семей двух блоггеров-детей не получает.
По словам женщины, максимальное "вознаграждение" – это некий подарок от бренда, который дети могли вспоминать в соцсети. Поэтому мать блогерши уверяет: никогда не планировала зарабатывать на дочери.
"Я не планирую сама зарабатывать (на этом – 24 канал). Я планирую, что, возможно, когда она вырастет популярной блогершей, когда будет способна сама вести страницу – чтобы она была популярной", – резюмировала мать 8-летней Миланы.
Коротко о скандале с блоггерами-детьми:
- Он возник вокруг виртуального "романа" между 8-летней Миланой Маханец и 13-летним Пашей Паем. Сеть возмутили откровенные фото настолько маленьких моделей.
- Сами же блоггеры уверяли, что у них "серьезные отношения" и они "спят вместе". После этого на скандал даже обратил внимание детский омбудсмен Николай Кулеба и обратился в правоохранительные органы.
- Впоследствии полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье о распространении детского порно.
- Вскоре после этого правоохранители допросили мать 8-летней блогера Дарию Маханец. Отец девочки впрочем заявил, что до сих пор даже не знал ничего о "романе" дочери .
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