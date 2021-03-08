Накануне в СМИ распространили информацию, что в ВСУ формируют "ЛГБТ-батальон". В Генштабе это опровергли и связали такие сообщения с "рукой Кремля". Собственно из-за последнего в Украине возник скандал.

Первоисточником сообщений о "ЛГБТ-батальоне" стало сообщение организации "военные ЛГБТ". Ее глава Виктор Пилипенко в комментарии 24 каналу рассказал как о самом сообществе, так и о его цели.

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"Мы – не" рука Кремля"

По словам Виктора, сегодня против них выступают многие праворадикальные структуры, в частности С14.

"То, что они против нас заявляют, является неправдой. Это очень легко опровергнуть", – подчеркнул он.

В качестве примера глава "военных ЛГБТ" даже сообщил о том, что их сайт размещается на серверах России.

Это ложь. На самом деле было подозрение, что конструктор Tilda, на котором делали сайт, принадлежит какой-то компании из России. Но эта информация не подтвердилась – компания зарегистрирована в Швейцарии,

– заметил Виктор Пилипенко.

Активист добавляет, что из-за такой клеветы собственно и сформировался миф, что они имеют отношение к России и якобы подставляют Вооруженные Силы Украины.

"Мы фактически развеиваем миф, что ЛГБТ-сообщество некая политическая структура марксистского направления, якобы действующая против Украины. Это не так, это большая ложь. Поднимая видимость, мы разрушаем эти вредные мифы", – заявил он.

Еще один момент, который это опровергает, можно увидеть непосредственно на сайте "Военных ЛГБТ". Там говорится, что он создан "при поддержке Фонда содействия демократии посольства Соединенных Штатов Америки".

Виктор пояснил, что они сотрудничают с общественной организацией "Точка опоры" и через нее выходят на различные фонды, которые оказывают финансовую поддержку. Это разные организации и их программы.

В частности, с психологами нам поспособствовало Посольство Канады. Сейчас же мы подали заявку на помощь с воплощением наших идей в посольство США. Мы выиграли эту заявку, и посольство поддержало ряд наших активностей, одной из которых и было создание сайта,

- констатировал он.

Что это организация "Военные ЛГБТ"

Сам Виктор сегодня является правозащитником. В прошлом служил добровольцем в батальоне "Донбасс". Однако, организация, которую он возглавляет, никакого прямого отношения ни к Вооруженным силам, ни к Минобороны не имеет. Хотя они и имели неоднократные встречи с украинским военными.

"Мы – общественное объединение. Сейчас мы формируемся как общественная организация, идет путь регистрации. Сейчас действуем как волонтеры. Координируемся с общественной организацией "Точка опоры". Функционируем с 2018 года", – рассказал Виктор.

По его словам, среди участников есть действующие военнослужащие, в том числе командиры. Всего есть более 100 человек, 8 из которых являются открытыми, то есть сделали "камингаут".

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Открытые ЛГБТ-военные / Скриншот 24 канала с сайта "Военные ЛГБТ"

Информация о ЛГБТ-подразделении-правда

На самом деле речь идет о небольшом взводе – до 30 человек. Виктор Пилипенко подчеркнул, что "сложилась такая благоприятная ситуация, когда один из командиров может набрать себе в штат людей".

Мы бы хотели ему помочь набрать в штат людей из числа ЛГБТ-военных, а также людей дружественных к ЛГБТ. Для того, чтобы это подразделение тайно и неофициально действовало, и в которое мы бы могли приглашать парней и девушек, которые имеют проблемы в ВСУ из-за своей сексуальной ориентации,

– отметил он.

Какова цель таких шагов

Виктор Пилипенко отметил, что сегодня – не все так гладко в ВСУ. В каждом подразделении по крайней мере один гомофоб все же найдется. Более того, есть истории, когда такие люди реально угрожали ЛГБТ-военным.

"Мы хотим помогать ЛГБТ-военнослужащим, которые находятся в психологически тяжелом состоянии. Мы хотим показать им, что они – не одни такие на фронте, что они могут рассчитывать на наше объединение, приобщаться и получать помощь", – отметил Виктор.

Еще одна проблема, на которой акцентировал активист, – это бытовая гомофобия. С ней организация пытается бороться.

"Разглашая этот вопрос, мы хотим показать, что мы защищаем каждого украинца в тылу. Мы участвуем в защите всей страны и очень маленькой социальной группы ЛГБТ-людей. Участвуем в защите каждого гражданского, даже тех, кто нас презирает и очень часто желает нам смерти", – подчеркнул он.

Еще одна большая цель организации – это трансформация украинского общества. Они намерены сделать его более человечным и более гуманным.

"Мы пытаемся нивелировать ненависть к ЛГБТ-сообществу для того, чтобы наше общество стало наконец безопасным. Ведь быть открытым геем – все еще опасно", – подчеркнул Виктор Пилипенко.

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"Закрывать глаза на наше существование на фронте уже нельзя"

Виктор Пилипенко отмечает, что ЛГБТ-сообщество уже участвует в боевых действиях на Донбассе как в контрактах, так и проходит срочную службу.

Понимаю, что есть определенное предвзятое отношение в обществе к ЛГБТ-солдатам. Но мы живем в XXI веке. Поэтому мы бы хотели говорить не только о своем существовании, но и о своих проблемах,

– подытожил глава организации "Военные ЛГБТ".