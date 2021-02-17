Отказалась обслуживать на украинском: в Днепре уволили скандальную баристу
В Днепре уволили работницу кафе, которая отказалась общаться на украинском, не знала, что такое "тістечко" и говорила, что "Днепр – русский город". Владелица заведения заверила, что будет выбирать работников, которые знают государственный язык.
Источник:49000.com.ua
Скандал в Днепре из-за нежелания работницы кафе обслуживать клиентку на украинском возник несколько дней назад.
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Баристу уволили
Владелица Coffein Анна Прудка заявила, что и не на стороне клиентки. По ее мнению, человек может говорить по-русски, однако баристе стоило начать разговор на украинском.
Если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать Украину. Мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу,
– подчеркнула Прудка.
На момент общения бариста нарушила закон об обслуживании на украинском языке.
Что известно о "языковом" скандале в Днепре
- Местная жительница Анна Счасна-Гарус в кафе Coffein на Большой Диевской на украинском языке заказала кофе и пирожное.
- Бариста ответила, что "не знает, что такое "тістечко", "Днепр – "русский" город", а она "лучше выучит французский, чем украинский".
- Посетительница кафе зафиксировала разговор на видео и опубликовала сообщение в соцсетях.
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Обслуживание на украинском языке в Украине: что известно
- С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Можно использовать и другой язык, если об этом попросит посетитель.
- За невыполнение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен. Однако наказывают только после повторного невыполнения требований, ведь сперва применяют устное предупреждение.
- В то же время в парламенте зарегистрировали 2 законопроекта, в которых говорится об отсрочке или вообще отмене штрафов за невыполнение закона.
Что делать, когда не обслуживают на украинском / Инфографика 24 канала
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