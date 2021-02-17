В Днепре уволили работницу кафе, которая отказалась общаться на украинском, не знала, что такое "тістечко" и говорила, что "Днепр – русский город". Владелица заведения заверила, что будет выбирать работников, которые знают государственный язык.

Скандал в Днепре из-за нежелания работницы кафе обслуживать клиентку на украинском возник несколько дней назад.

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Баристу уволили

Владелица Coffein Анна Прудка заявила, что и не на стороне клиентки. По ее мнению, человек может говорить по-русски, однако баристе стоило начать разговор на украинском.

Если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать Украину. Мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу,

– подчеркнула Прудка.

На момент общения бариста нарушила закон об обслуживании на украинском языке.

Что известно о "языковом" скандале в Днепре

Местная жительница Анна Счасна-Гарус в кафе Coffein на Большой Диевской на украинском языке заказала кофе и пирожное.

Бариста ответила , что "не знает, что такое "тістечко" , "Днепр – "русский" город" , а она "лучше выучит французский, чем украинский".

, что , , а она "лучше выучит французский, чем украинский". Посетительница кафе зафиксировала разговор на видео и опубликовала сообщение в соцсетях.

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Обслуживание на украинском языке в Украине: что известно

С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Можно использовать и другой язык, если об этом попросит посетитель.

За невыполнение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен . Однако наказывают только после повторного невыполнения требований, ведь сперва применяют устное предупреждение.

. Однако наказывают только после повторного невыполнения требований, ведь сперва применяют устное предупреждение. В то же время в парламенте зарегистрировали 2 законопроекта, в которых говорится об отсрочке или вообще отмене штрафов за невыполнение закона.

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