В Украине даже на 8 году войны гражданам необходимо объяснять, кто такие участники боевых действий и что означает их статус. К сожалению, стереотипы о ветеранах в обществе были и остаются отрицательными.

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі

Зважаючи на це, варто поговорити про відповідальність та гігієну в інформаційному просторі. Зокрема, про черговий скандал, який виникнув довкола висловлювань української блогерки.

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Що відомо про інцидент

Усе почалося з оприлюднення офіцером Генерального штабу ЗСУ Анатолієм Штефаном відео у тіктоці, в якому українська блогерка під ніком di.rubens на Майдані Незалежності відповідала на бліцопитування. Під час цього вона мала обрати 1 з 2 запропонованих країн. Втім, коли вибір випав між Україною та Росією, дівчина зробила його на користь Росії.

Після цього частина інформаційного простору "вибухнула" зі шквалом критики щодо блогерки. Тут зійшлось усе: тема була надзвичайно чутливою та й місце запису особливим – Майдан, біля Алеї Героїв Небесної Сотні.



Скандальна блогерка Таїсія Онацька / Фото з соцмереж дівчини

Як дівчина намагалася вирішити ситуацію

Блогерка, вочевидь, не маючи досвіду взаємодії із реальними людьми з протилежною позицією, "пішла в глухий захист", який перейшов у контрнаступ. Дівчина опинилася не в зоні зрозумілого їй тікток-руху, а на реальному інформаційному полі бою, де в неї не було жодних шансів.

Дівчина назвала шахраєм, ганьбою української армії, провокатором та тим, хто воює із мирним населенням, чинного офіцера ЗСУ, який б'ється на інформаційному фронті за українські інтереси, перевіряє величезну кількість даних й взагалі є дуже крутим в цій нелегкій справі.

Спрямовувати такі закиди на його адресу, м'яко кажучи, є поганим стартом для вирішення конфліктної ситуації.

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Реакція Міноборони

Наразі невідомо, чи цій дівчині хтось допомагав владнати конфлікт. Однак якщо так, то Таїсії треба звільнити такого "помічника", адже нічого доброго з цього не вийшло. Окрім того, у Міністерстві оборони також відреагували на поведінку дівчини. Коли вона побачила, що агресивний формат і відкрита конфронтація не працюють, блогерка записала нове відео й вкотре спробувала пояснити, що відбулося.

Момент пояснення теми бліцопитування на Майдані й включення іншого блогера, який власне його і проводив, вирішили питання, про те, що ж було в резонансному відео. Насправді питання стосувалося того, яку країну дівчина хотіла б відвідати. Водночас допис під відео про улюблену країну був для глядачів.

Блогерка продовжила конфлікт

Однак після пояснення дівчина не поставила в цій історії крапку. Вона продовжила конфронтацію і навіть почала демонструвати своє зневажливе ставлення до офіцера Штефана.



Анатолій Штефан / Фото з соцмереж офіцера Генштабу ЗСУ

Водночас блогерка почала всіляко підкреслювати свою нейтральну позицію стосовно подій в Україні. За її словами, Євромайдан – це протести, а загиблі на Майдані – загиблі протестанти. Потім вона взагалі почала порівнювати себе з мирним населенням, з яким начебто воює полковник Штефан, і не забула нагадати, що вона – дівчина.

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Однак, коли й це не спрацювало, скандал "розгорівся" ще більше. Дівчина вона вдягнула рожеву кофтину й українською мовою зізналася у любові до країни. При цьому вона ще багато разів наголосила, що є просто дитиною.

Чи засуджувати Таїсію – вибір кожного, але варто дещо пояснити їй та її одноліткам.

Для таких, як я та Анатолій Штефан, Росія завжди буде ворогом. Такі, як ми, пам'ятатимемо, що ця країна у найтяжчий для нас час вкрала частину нашої землі й почала вбивати наших громадян.

Після анексії Криму Росія розв'язала справжню війну на Сході України, підтримуючи терористів і колаборантів технікою, зброєю і пропагандою.

Публічність – це відповідальність

На сьогодні Україна втратила майже 5 тисяч військових. Чи не кожного дня з'являються новини з клятою статистикою. Однак це не просто цифри, а справжнє горе в конкретній сім'ї. Блогери чи лідери громадської думки, які мислять як Таїсія Онацька, породжують собі подібних в соцмережах.

Так, у нас вільна країна і кожен може робити в межах закону все, що йому заманеться. Закон не забороняє обирати чи любити Росію, але публічність – це відповідальність. Треба добре подумати, перш ніж заявляти публічно про вибір чи любов до чогось. Якщо людина каже щось подібне, то вона має бути готовою нести відповідальність за це – не тільки правову, але й моральну. В країні, де вже 8 років триває війна, навіть просте згадування Росії у багатьох викликає гнів, а часом й неконтрольовану агресію.

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Подібні історії є ганьбою

Варто зауважити, що інтернет-цькування варте осуду. Усі коментатори, які пропонують "покалічити чи вбити" дівчину, є дуже невпевненими людьми, які не можуть сказати це в обличчя. Дуже хотілося б, щоб Таїсія обирала Україну й була свідомою громадянкою та відповідальною блогеркою. Втім, при цьому вказувати, як їй жити ми не маємо права, навіть морального. Однак можна "передати привіт" Міністерству культури та інформаційної політики. Подібні історії – це ганьба. Вони лише підіграють російській пропаганді.

Якщо ви відома особистість, лідер громадської думки, популярний блогер, то пам'ятайте, будь-які порушені теми та позиція завжди матимуть реакцію. Водночас тема Росії, війни на Сході чи окупації Криму зазнаватимуть гострої критики. Саме тому варто спершу думати, а потім висловлюватись.

Однак, якщо вже таке трапилося, то треба знайти в собі мужність вирішувати такі питання по-дорослому. Замість того, щоб записувати тисячі відео з виправданнями чи образами або погрожувати судом – зустрічайтесь з опонентами й озвучуйте свою позицію.