Видео и фото издевательства над экзотическим животным обнародовали в соцсетях очевидцы. С крокодилом фотографировались все желающие.

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По пляжу Скадовска таскали крокодила

Крокодила держали на поводке и носили по пляжу. Очевидно, для безопасности окружающих людей рот ему перемотали скотчем. Люди на пляже подходили к крокодилу, касались его и фотографировались.

В Скадовске крокодилу перемотали рот скотчем и носили по пляжу: смотрите видео

Впрочем, в комментариях к посту пользователи возмущаются и не разделяют заинтересованности отдыхающих.

"Когда на это исчезнет спрос";

"Нужно обращаться в полицию!";

"Сами отдыхающие не должны на такое вестись!";

"Ротяку мужчине заклеить и так же тянуть".



Крокодил на пляже в Скадовске / Фото из инстаграма "Херсон оперативный"

Лошадь перекрасили в зебру

Лишь накануне СМИ удивил случай в том же Скадовске с раскрашенной лошадью. Скакуна покрыли бело-черными полосками и таскали в жару по пляжу. Все желающие могли ездить на нем верхом.



Раскрашенный конь в Скадовске / Скриншот из видео

В комментариях к посту пользователи отмечают, что владелец крокодила – тот же мужчина, который водил коня-зебру.

К тому же в телеграме, где обнародовали видео, сообщают: таким бизнесом мужчина занимается уже на протяжении 12 лет.

Важно! За жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная (статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовная (статья 299 Уголовного кодекса Украины) ответственность. Побои и издевательства над животными угрожают штрафом от 3 400 до 5 100 гривен. Больше о том, как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными, читайте по этой ссылке.