Видео и фото издевательства над экзотическим животным обнародовали в соцсетях очевидцы. С крокодилом фотографировались все желающие.
Смотрите еще На Херсонщине молния попала в 2 мужчин, которые работали на поле
По пляжу Скадовска таскали крокодила
Крокодила держали на поводке и носили по пляжу. Очевидно, для безопасности окружающих людей рот ему перемотали скотчем. Люди на пляже подходили к крокодилу, касались его и фотографировались.
В Скадовске крокодилу перемотали рот скотчем и носили по пляжу: смотрите видео
Впрочем, в комментариях к посту пользователи возмущаются и не разделяют заинтересованности отдыхающих.
- "Когда на это исчезнет спрос";
- "Нужно обращаться в полицию!";
- "Сами отдыхающие не должны на такое вестись!";
- "Ротяку мужчине заклеить и так же тянуть".
Крокодил на пляже в Скадовске / Фото из инстаграма "Херсон оперативный"
Лошадь перекрасили в зебру
Лишь накануне СМИ удивил случай в том же Скадовске с раскрашенной лошадью. Скакуна покрыли бело-черными полосками и таскали в жару по пляжу. Все желающие могли ездить на нем верхом.
Раскрашенный конь в Скадовске / Скриншот из видео
В комментариях к посту пользователи отмечают, что владелец крокодила – тот же мужчина, который водил коня-зебру.
К тому же в телеграме, где обнародовали видео, сообщают: таким бизнесом мужчина занимается уже на протяжении 12 лет.