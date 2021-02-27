В СИЗО, где находится Стерненко, вспыхнул пожар: видео
В субботу, 27 февраля, в СИЗО, где находится активист Сергей Стерненко, вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря.
Источник:"Украинская правда"
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Огонь удалось оперативно потушить. К счастью, никто не пострадал.
Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20: 40,
– говорится в сообщении.
Пожар в СИЗО: смотрите видео
Стерненко осудили: что известно
- 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения.
- Сейчас активист находится в одесском СИЗО.
- 24 февраля Стерненко передал адвокату первое письмо. В нем активист призывает людей "не молчать, говорить громко".
- 27 февраля во многих городах Украины состоялись акции в поддержку Стерненко. Неравнодушные украинцы пришли также и под здание СИЗО в Одессе, где находится Стерненко.
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