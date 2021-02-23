В СИЗО его нет: адвокат Стерненко не знает, куда увезли активиста
Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что сейчас местонахождение активиста неизвестно. Заметим, что последний раз Стерненко видели в зале суда, когда ему оглашали приговор.
Источник:НВ
Маси Найем подчеркнул, что Стерненко нет в СИЗО. Хотя, после заседания суда его должны отвезти в следственный изолятор.
К теме В Украине продолжаются массовые акции в поддержку Сергея Стерненка: фото, видео
Найем отметил, что активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:
Сейчас неизвестно, где он, в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, где он может быть,
– пожаловался адвокат активиста.
Заметим, что после оглашения приговора Сергею Стерненко появилась информация, что его будут держать в шестом "карантинном" корпусе одесского СИЗО.
После суда в Одессе Стерненко повезли в СИЗО. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Заметим, что автозак со Стерненко выехал не из того выезда, который обычно используют. Люди, которые пришли поддержать активиста, скандировали "Ганьба" и "Стерненко – волю".
Приговор Сергею Стерненко: главное
- Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.
Поделиться новостью