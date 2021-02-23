Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что сейчас местонахождение активиста неизвестно. Заметим, что последний раз Стерненко видели в зале суда, когда ему оглашали приговор.

Маси Найем подчеркнул, что Стерненко нет в СИЗО. Хотя, после заседания суда его должны отвезти в следственный изолятор.

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Найем отметил, что активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:

Сейчас неизвестно, где он, в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, где он может быть,

– пожаловался адвокат активиста.

Заметим, что после оглашения приговора Сергею Стерненко появилась информация, что его будут держать в шестом "карантинном" корпусе одесского СИЗО.

После суда в Одессе Стерненко повезли в СИЗО. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Заметим, что автозак со Стерненко выехал не из того выезда, который обычно используют. Люди, которые пришли поддержать активиста, скандировали "Ганьба" и "Стерненко – волю".

Приговор Сергею Стерненко: главное

Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.

Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.

В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.

О том, что происходит 23 февраля в разных городах Украины – читайте по ссылке.