Після санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського багато його товаришів "відхрестилися" від нього. Вони зрозуміли, що така дружба та партнерство може завдати шкоди їхнім активам та статкам. Також у Коломойського досить погіршилися стосунки на Банковій.

Про звільнення Артема Ситника з посади керівника Національного антикорупційного бюро та образи на Володимира Зеленського – в ефірі програми розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

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Про санкції США проти Коломойського

Я думаю, це сигнал українській владі про те, що Коломойський – токсична особа, а бізнес-контакти з ним можуть закінчитися так само санкціями або заходами кримінального примусу з боку компетентних органів США та України.

Мені цікаво було, коли Ігор Палиця сказав, що він – давній товариш Ігоря Коломойського, але в жодному разі не бізнес-партнер. От вам і результати цих санкцій. Люди розуміють, що активи можуть бут заблоковані, гроші арештовані.

Зараз вже навіть найближчі товариші і друзі намагаються тримати дистанцію у бізнес-питаннях з Коломойським.

Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена. Мені здається, Коломойський не очікував такого повороту подій. Чим менше такого впливу, тим краще для всіх українців.

Про образу Рябошапки на Зеленського

Вже пройшло більше ніж рік (після його звільнення – 24 канал). Я давно ці емоції пережив. Насправді сильною емоцією було не те, що мене звільнили, а те, що в країни був реальний шанс досить швидко змінитися.

В нас був шанс стати нормальною європейською країною, а потім на догоду якомусь миру з олігархами президент все змінив. Ми фактично зупинилися і повернулися в те, що було за Петра Порошенка.

Про те, чи ображається Рябошапка на Зеленського за звільнення – читайте за посиланням.

Про останні рішення РНБО

РНБО, робить часто хороші і правильні речі. Однак, на жаль, це має деякі ознаки політичного шоу. Ця історія з "хліба та видовищ" десь перетинається з останньою концепцією проведень засідань РНБО. Це зовсім не добре, бо нівелює високий конституційний статус цього органу.

Політика перетворюється в шоу для того, щоб підтримувати популярність та інтерес людей до того, що робить президент.

Читайте про те, чому рішення РНБО схожі на політичне шоу.

Про звільнення керівника НАБУ Ситника

В мене не було жодної розмови ні з ким щодо того, щоб замінити Артема Ситника на посаді керівника НАБУ. Влада має дати можливість завершити цю роботу (Ситника на посаді – 24 канал) і не торпедувати НАБУ зараз. Всі ці збирання підписів і атаки на Ситника тільки дестабілізують роботу НАБУ. Депутати, мабуть, теж відчувають, що можуть так вплинути на роботу відомства.

Про звільнення Ситника та чутки про призначення на цю посаду Рябошапки – читайте тут.

Про оточення Зеленського

Володимир Зеленський зразка 2019 та 2021 року – це абсолютно різні люди. Нове оточення є носіями інших цінностей. Вони пропонують прості рішення, можливо, не зовсім чесним чи законним шляхом, для досягнення простого результату.

Чому Зеленський кардинально змінився – дізнавайтесь за посиланням.