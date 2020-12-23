Политические тенденции-2020: как работала ВР

2020 г. был, пожалуй, самым необычным периодом в работе Верховной Рады за все ее существование в независимой Украине. Во-первых, были длительные перерывы в ее работе в пленарном режиме.

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Во-вторых, никогда в деятельности украинского парламента не было такого количества внеочередных заседаний. Сначала это было способом преодоления технологии "спамовых поправок", а затем обусловлено необходимостью срочного принятия законопроектов и других парламентских решений в условиях эпидемии и карантина. Тем не менее, Верховная Рада поработала в 2020 г. достаточно результативно, хотя далеко не все законодательные планы на текущий год были реализованы, а целый ряд важных законопроектов (в частности: конституционные изменения о реформе децентрализации; о народовластии; и ряд др.) в итоге отложены на 2021 год.

Специфической тенденцией в работе Верховной Рады в первом полугодии 2020 г. было активное и регулярное использование технологии "спамовых поправок" для торможения и блокирования отдельных законопроектов.

Эта, по сути, грязная политтехнология использовалась в борьбе против земельной реформы, а также для противодействия принятию банковского ("антиколомойского") закона, а потом и некоторых других законопроектов. При этом был установлен абсолютный антирекорд за историю украинского парламентаризма – более 16 тыс. поправок к так называемому "антиколомойскому" закону. Для того, чтобы была возможность преодолевать проблему "поправочного спама", Верховная Рада даже вынуждена была внести некоторые изменения в свой Регламент.

К чему привели конфликты и проблемы в "Слуге народе"?

В марте-апреле внутри фракции монобольшинства проявились определенные противоречия. И хотя абсолютное большинство депутатов фракции "Слуга народа" (не менее 70-80% от состава фракции) сохраняли полную лояльность президенту Зеленскому, возникли предположения о кризисе и грядущем распаде монобольшинства. Однако в течение года эти ожидания не подтвердились.

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Проблемы и недовольные внутри фракции правящей партии есть (особенно после местных выборов), но никто из фракции "Слуга народа" не вышел (правда, нескольких депутатов исключили). Ни кризиса, ни, тем более, распада монобольшинства в 2020 г. не произошло. Конфликты и проблемы, в том числе при голосованиях, во фракции "Слуга народа" периодически возникают. Но в юридическом смысле монобольшинству по-прежнему ничего не угрожает.

Однако фракция "Слуга народа" уже не может полагаться при голосованиях (особенно по кадровым вопросам) только на своих депутатов. Поэтому с марта 2020 г. регулярно стали использовать механизмы ситуативного большинства. Стабильным (но неофициальным) партнером фракции "Слуга народа" стала депутатская группа "Доверие". Также регулярно поддерживают президентскую фракцию около десятка внефракционных депутатов, а в последние месяцы и ряд депутатов группы "За будущее". По отдельным законопроектам и кадровым решениям голоса давали и депутаты от всех оппозиционных фракций.

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Так, за "антиколомойский" закон и законопроект о рынке сельскохозяйственной земли проголосовали депутаты от "Голоса" и "Евросолидарности", ОПЗЖ давала голоса за ряд кадровых назначений (в том числе за министров Степанова и Шкарлета) и за продление закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, "Батькивщина" поддержала бюджет и целый ряд других парламентских решений. Сложнее всего проходили кадровые вопросы, и при голосовании за утверждение некоторых кандидатур на должности министров происходили сбои. Но в основном в течение 2020 г. президентская фракция научилась достаточно эффективно использовать механизмы ситуативного большинства.

Источник: Facebook