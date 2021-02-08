Главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку не избрали меру пресечения, так как его не нашли. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы и государство не способны навести порядок в отношении конкретного лица.

Как рассказала юристка Татьяна Козаченко, если ОАСК выносит незаконные решения, то их может отменить Апелляционный суд. В то же время государство в этой ситуации имеет соответствующие инструменты, чтобы доставить Вовка в суд.

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По мнению адвоката, если Генпрокуратура не подтверждает позицию обвинения или подозрения, а Национальное антикоррупционное бюро или Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют другое мнение, то это вопрос не о Вовке, а о борьбе между различными государственными органами. По ее словам, они не имеют общей государственной политики, а это как раз свидетельствует о коррупции.

Если Вовк находится на посту и позволяет себе что-либо, то, возможно, он нужен кому-то выше,

– предположила юристка.

Козаченко отметила, что Высший совет правосудия имеет возможность отстранить Вовка от должности, но он этого не делает. По ее мнению, из-за этого нужно говорить об этой ситуации не с судьей, а с институтами, которые должны обеспечить надлежащее государственное управление.

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Юрист рассказала, что государство имеет все надлежащие механизмы для привлечения Вовка к ответственности. В частности, этим может заниматься полиция, прокуратура или другие правоохранительные органы. Их работники обязаны найти и доставить судью.

"Если они не способны это сделать, то это означает, что они не могут выполнять свои функции", – подчеркнула адвокат.

По словам Козаченко, есть основания, чтобы направить человека в розыск или применить другие необходимые механизмы. В частности, представители государства не могут оправдываться, что они не способны что-то сделать. Юристка подытожила, что это так не работает.

Обвинения в отношении Вовка: что известно