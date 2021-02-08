Ситуация с Вовком свидетельствует о борьбе между различными государственными органами, – юристка
Главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку не избрали меру пресечения, так как его не нашли. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы и государство не способны навести порядок в отношении конкретного лица.
Источник:24 канал
Как рассказала юристка Татьяна Козаченко, если ОАСК выносит незаконные решения, то их может отменить Апелляционный суд. В то же время государство в этой ситуации имеет соответствующие инструменты, чтобы доставить Вовка в суд.
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По мнению адвоката, если Генпрокуратура не подтверждает позицию обвинения или подозрения, а Национальное антикоррупционное бюро или Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют другое мнение, то это вопрос не о Вовке, а о борьбе между различными государственными органами. По ее словам, они не имеют общей государственной политики, а это как раз свидетельствует о коррупции.
Если Вовк находится на посту и позволяет себе что-либо, то, возможно, он нужен кому-то выше,
– предположила юристка.
Козаченко отметила, что Высший совет правосудия имеет возможность отстранить Вовка от должности, но он этого не делает. По ее мнению, из-за этого нужно говорить об этой ситуации не с судьей, а с институтами, которые должны обеспечить надлежащее государственное управление.
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Юрист рассказала, что государство имеет все надлежащие механизмы для привлечения Вовка к ответственности. В частности, этим может заниматься полиция, прокуратура или другие правоохранительные органы. Их работники обязаны найти и доставить судью.
"Если они не способны это сделать, то это означает, что они не могут выполнять свои функции", – подчеркнула адвокат.
По словам Козаченко, есть основания, чтобы направить человека в розыск или применить другие необходимые механизмы. В частности, представители государства не могут оправдываться, что они не способны что-то сделать. Юристка подытожила, что это так не работает.
Обвинения в отношении Вовка: что известно
- В 2019 году работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, на которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях. После этого НАБУ провело обыск в ОАСК и опубликовало видеоролик записей разговоров.
- В 2020 году судью Вовка объявили в розыск.
- Высший антикоррупционный суд 3 февраля 2021 года разрешил принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
- Павлу Вовку 8 февраля снова не смогли выбрать меру пресечения, так как его не нашли.
- После этого ВАКС во второй раз разрешил принудительно доставить в суд Вовка.
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