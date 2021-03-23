По состоянию на 23 марта в Вооруженных силах Украины зафиксировали 53 смерти от коронавируса. Кроме того, сейчас в рядах ВСУ болеют 2196 человек.

Пресс-служба медицинских сил сообщила, что за сутки 22 марта в ВСУ обнаружили 142 новых зараженных.

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Всего с начала пандемии выздоровели 17390 людей.

На изоляции по состоянию на 18 марта находятся 599 инфицированных.

Первую дозу вакцины в ВСУ уже получил 14131 человек.

К сожалению в ВСУ зарегистрирован 53 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВСУ с 11.03.2021 находился на стационарном лечении в городе Винница,

– говорится в сообщении.

Однако "несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось". Пресс-служба Медсил ВСУ подчеркнула, что "проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали".

"Выражаем соболезнования близким и родным", – подытожили в ВСУ.

Обратите внимание! Всего за сутки 22 марта в Украине обнаружили 11 476 новых инфицированных коронавирусом. Умерли 333 человека.