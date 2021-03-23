Ситуация ухудшается: в ВСУ еще одна потеря от COVID-19
По состоянию на 23 марта в Вооруженных силах Украины зафиксировали 53 смерти от коронавируса. Кроме того, сейчас в рядах ВСУ болеют 2196 человек.
Источник:Фейсбук командования медицинских сил ВСУ
Пресс-служба медицинских сил сообщила, что за сутки 22 марта в ВСУ обнаружили 142 новых зараженных.
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Всего с начала пандемии выздоровели 17390 людей.
На изоляции по состоянию на 18 марта находятся 599 инфицированных.
Первую дозу вакцины в ВСУ уже получил 14131 человек.
К сожалению в ВСУ зарегистрирован 53 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВСУ с 11.03.2021 находился на стационарном лечении в городе Винница,
– говорится в сообщении.
Однако "несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось". Пресс-служба Медсил ВСУ подчеркнула, что "проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали".
"Выражаем соболезнования близким и родным", – подытожили в ВСУ.
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