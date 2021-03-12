Ситуация на Донбассе не является критической, и ее полностью контролируют украинские военные. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подтвердил, что на востоке Украины действительно происходит обострение. В частности, на территории Донецкой и Луганской областей увеличивается количество обстрелов.

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Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация, и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая,

– отметил Данилов.

Он отметил, что Россия распространяет фейки и дезинформацию в отношении Украины. Речь идет о якобы подготовке государства к наступлению на Донбассе.

Психологическая атака России

Такая информация не является правдивой. Это, как отметил секретарь СНБО, является психологической атакой на жителей временно оккупированных территорий Украины.

Напомним! Украинский военный из Черкасской области Владимир Оноприенко получил смертельное ранение в результате обстрелов со стороны российских боевиков вблизи Старогнатовки.

"В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра – послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет", – добавил Данилов.

Важно Украина должна быть всегда готова к наступлению России, – Казанский



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала