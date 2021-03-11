После санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского многие его товарищи "открестились" от него. Они поняли, что такая дружба и партнерство могут нанести вред их активам и богатству. Также в Коломойского достаточно ухудшились отношения на Банковой.

Об увольнении Артема Сытника с должности руководителя Национального антикоррупционного бюро и образах на Владимира Зеленского – в эфире программы рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

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О санкциях США против Коломойского

Я думаю, это сигнал украинской власти о том, что Коломойский – токсичное лицо, а бизнес-контакты с ним могут закончиться так же санкциями или мерами уголовного принуждения со стороны компетентных органов США и Украины.

Мне интересно было, когда Игорь Палица сказал, что он – давний друг Игоря Коломойского, но ни в коем случае не бизнес-партнер. Вот вам и результаты этих санкций. Люди понимают, что активы могут бут заблокированы, деньги арестованы.

Сейчас уже даже ближайшие товарищи и друзья стараются держать дистанцию ​​в бизнес-вопросах с Коломойским.

Ситуация между Банковой и Коломойским достаточно напряженная. Мне кажется, Коломойский не ожидал такого поворота событий. Чем меньше такого влияния, тем лучше для всех украинцев.

Об образе Рябошапки на Зеленского

Уже прошло больше года (после его увольнения – 24 канал). Я давно эти эмоции пережил. На самом деле сильной эмоцией было не то, что меня уволили, а то, что у страны был реальный шанс довольно быстро измениться.

У нас был шанс стать нормальной европейской страной, а затем в угоду какому-то миру с олигархами президент все изменил. Мы фактически остановились и вернулись в то, что было при Петре Порошенко.

О том, обижается ли Рябошапка на Зеленского за увольнение – читайте по ссылке.

О последних решениях СНБО

СНБО, делает часто хорошие и правильные вещи. Однако, к сожалению, это имеет некоторые признаки политического шоу. Эта история с "хлеба и зрелищами" где-то пересекается с последней концепцией проведения заседаний СНБО. Это совсем не хорошо, потому что нивелирует высокий конституционный статус этого органа.

Политика превращается в шоу для того, чтобы поддерживать популярность и интерес людей к тому, что делает президент.

Читайте о том, почему решения СНБО похожи на политическое шоу.

Об увольнении руководителя НАБУ Сытника

У меня не было никакого разговора ни с кем о том, чтобы заменить Артема Сытника в должности руководителя НАБУ. Власть должна дать возможность завершить эту работу (Сытника в должности – 24 канал) и не торпедировать НАБУ сейчас. Все эти сборы подписей и атаки на Сытника только дестабилизируют работу НАБУ. Депутаты, видимо, тоже чувствуют, что могут так повлиять на работу ведомства.

Об увольнении Сытника и слухах о назначении на эту должность Рябошапки – читайте здесь.

Об окружении Зеленского

Владимир Зеленский образца 2019 и 2021 годов – это совершенно разные люди. Новое окружение является носителями других ценностей. Они предлагают простые решения, возможно, не совсем честным законным путем, для достижения простого результата.

Почему Зеленский кардинально изменился – узнавайте по ссылке.