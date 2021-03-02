Ситуация на фронте не менялась, – Бессмертный об обострении на Донбассе
Перемирия на Донбассе не может быть, пока Украина не победит в войне. Сейчас системы контроля и ответственности в случае нарушений – не работают.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал дипломат и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы С 2018 по 2019 год Роман Безсмертный. Он объяснил, что с самого начала было понятно, что Россия может нарушить соответствующие договоренности в любой момент.
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Международное право указывает на то, что в случае, если одна сторона совершает нарушения – соответствующее соглашение перестает действовать, сказал Роман Бессмертный.
Была выбрана ошибочная схема действий, с которой забыли слово "война" и начали употреблять термин "конфликт". В конце концов в информационном плане для общества сложилась ситуация, что там (на фронте – 24 канал) якобы все спокойно, хотя на самом деле ситуация не менялась,
– пояснил дипломат.
Бессмертный отметил, что товарооборот между странами растет и это дает шанс России поднимать вопрос о своем посредничестве.
"Последние предложения, которые были применены параллельно с агрессивными действиями на линии фронта, – это возвращение к концепции, которую всегда использовал Кремль – принуждение силой к определенным действиям. Все эти вещи надо действительно называть своими именами и быть готовыми к силовому противостоянию с врагом", – сказал дипломат.
Роман Бессмертный о ситуации на фронте: смотрите видео 24 канала
Что может повлиять на конфликт
Роман Бессмертный отметил, что так называемая система бессрочного прекращения огня использовалась лишь как прикрытие для ротаций войск на линии фронта и для увеличения вооружений.
Он пояснил, что в соответствующем вопросе есть несколько вещей, которые будут влиять на ситуацию на Донбассе:
- немедленная реакция на линии фронта;
- реакция в процессе ТКГ и нормандского формата;
- общеполитическая реакция Евросоюза и мирового сообщества;
- внутренняя система реакций, говорится о решении Верховной Рады и правительства.
Весь этот комплекс действий, по словам Бессмертного, должен автоматически вступать в силу, если достигают договоренностей о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня.
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