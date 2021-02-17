Ситуация на дорогах Украины: где сейчас ограничено движение транспорта
Утром 17 февраля проезд по дорогам общего пользования обеспечен, однако есть определенные ограничения на Прикарпатье. В течение суток 16 февраля спасатели извлекли из снежных заносов 45 транспортных средств.
Источник:ГСЧС
Чрезвычайники продолжают работать на дорогах Украины, очищая их от снега и вытаскивая застрявшие машины.
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Результаты работы ГСЧС 16 февраля
- из снежных заносов освободили 45 транспортных средств, в том числе 107 карет скорой медицинской помощи и 80 автобусов;
- оказали помощь 92 людям;
- расчистили дороги: в Хмельницкой области – 36 километров, Ивано-Франковской – 36 километров, Львовской – 18 километров, Ровенской – 20 километров.
На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.
Кроме того, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах продолжают дежурство 10 человек 6 единиц техники.
Ситуация на дорогах 17 февраля
По информации Укравтодора, по состоянию на 7:00 проезд по дорогам общего пользования обеспечен.
Однако для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка).
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены 458 человек и 337 единиц техники.
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