Утром 17 февраля проезд по дорогам общего пользования обеспечен, однако есть определенные ограничения на Прикарпатье. В течение суток 16 февраля спасатели извлекли из снежных заносов 45 транспортных средств.

Чрезвычайники продолжают работать на дорогах Украины, очищая их от снега и вытаскивая застрявшие машины.

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Результаты работы ГСЧС 16 февраля

из снежных заносов освободили 45 транспортных средств, в том числе 107 карет скорой медицинской помощи и 80 автобусов;

45 транспортных средств, в том числе 107 карет скорой медицинской помощи и 80 автобусов; оказали помощь 92 людям;

расчистили дороги: в Хмельницкой области – 36 километров, Ивано-Франковской – 36 километров, Львовской – 18 километров, Ровенской – 20 километров.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Кроме того, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах продолжают дежурство 10 человек 6 единиц техники.

Ситуация на дорогах 17 февраля

По информации Укравтодора, по состоянию на 7:00 проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

Однако для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта в Ивано-Франковской области на автодороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены 458 человек и 337 единиц техники.

Обратите внимание! Морозы не отступают в Украине. 17 февраля на Западе будет продолжать снежить, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -9 градусов.