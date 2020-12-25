Оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения боевых действий на Донбассе 24 декабря. В результате обстрела ранения получил украинский защитник. Еще один военнослужащий Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоих воинов госпитализировали.

Ранения получили двое украинских военных

Нарушали договоренности пророссийские боевики вблизи 3 населенных пунктов. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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Где нарушили режим тишины:

Неподалеку Водяного боевики стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

боевики стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Шумов оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время этого обстрела получил ранение украинский военный.

оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время этого обстрела получил ранение украинский военный. Вблизи Красногоровки украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоих раненых госпитализировали.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику,

- отметили в штабе ООС.

С начала суток 25 декабря по всей линии разграничения пока наблюдается тишина.

Обратите внимание! Из-за ранения украинского военного во время обстрела украинская сторона направила ноту в наблюдательную миссию ОБСЕ.



​Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала