Беспокойная сутки на Донбассе: обстрелы со стороны противника, раненые украинские бойцы
Оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения боевых действий на Донбассе 24 декабря. В результате обстрела ранения получил украинский защитник. Еще один военнослужащий Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоих воинов госпитализировали.
Ранения получили двое украинских военных
Нарушали договоренности пророссийские боевики вблизи 3 населенных пунктов. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.
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Где нарушили режим тишины:
- Неподалеку Водяного боевики стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Шумов оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время этого обстрела получил ранение украинский военный.
- Вблизи Красногоровки украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- Обоих раненых госпитализировали.
На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику,
- отметили в штабе ООС.
С начала суток 25 декабря по всей линии разграничения пока наблюдается тишина.
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